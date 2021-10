» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 26 de Octubre









DÍA DE LA SUEGRA Celebrado desde el año 2018, en este día se homenajea a las suegras por el esfuerzo que hacen dentro de la unidad familiar y el doble papel de madre que ejercen a diario. El origen de este festejo se remonta al año 1935 cuando Eugene Howe, periodista estadounidense del diario Amarillo Globe News, impulsó la institución de esta efeméride en Estados Unidos. Pese a que no hay certezas acerca de cómo se estableció en nuestro país se cree que, a través de las redes sociales, esta celebración tuvo una gran aceptación.



RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN 1941 Habían sido los goles de José Manuel Moreno, Juan Carlos Muñoz y Eduardo Rodríguez (en contra) los que decretaron el triunfo "millonario" 3 a 1 frente a Estudiantes de La Plata y consagraron al equipo campeón del Torneo de Primera División 1941. El equipo dirigido por Renato Cesarini e integrado por Ricardo Vaghi, José María Minella, Ángel Labruna, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Juan Carlos Muñoz, Carlos Peucelle y Félix Loustau, debutó con una aplastante victoria 5 a 0 frente a Atlanta con goles de José Ramos, Ismael Rivero (2), Aristóbulo Deambrossi y Moreno. En el siguiente partido cayó 2 a 1 frente a Newell´s Old Boys y, en la tercera fecha, perdió 3 a 2 ante Racing. Tras empatar con Banfield y perder frente a Huracán, River retornó a la victoria en la sexta fecha venciendo 3 a 2 a Platense con doblete de Peucelle y un tanto de Roberto D´ Alessandro. A partir de ese encuentro se sucedieron los triunfos de "El Millonario" hasta que, en la Fecha 12, Carlos Lara le dio la victoria 2 a 1 a San Lorenzo. A pesar de su pronta recuperación contra Tigre, equipo al que le ganó 3 a 0, el conjunto de Cesarini no pudo contra Boca y perdió 2 a 1. Sin embargo, tuvo su revancha y en la Fecha 29 goleó al "xeneize" 5 a 1 con tantos de Labruna, Moreno, Deambrossi (2) y Pedernera. A lo largo del torneo, River ganó 19 partidos, empató 6 y perdió 5.



SE LANZA "BAD ROMANCE" Un día como hoy en el año 2009, Lady Gaga lanzaba el sencillo "Bad romance". Perteneciente al álbum "The Fame Monster" (2009) y compuesta por la cantante estadounidense junto a "RedOne", la canción tiene una melodía inspirada en la música de los 90´: "Quise dejar de lado [la década de 1980] un poco, así que el estribillo es una melodía de 1990, de donde proviene la inspiración. Seguramente hubo un poco de whisky en el proceso de componer el tema. Trata sobre estar enamorado de tu mejor amigo".



