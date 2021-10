Un clásico plato argentino fue elegido entre los peores del mundo

Las 48.606 personas que participaron de una encuesta de Taste Atlas, el sitio especializado en gastronomía, calificaron a esa comida con apenas 2.7 estrellas. Llegan las Fiestas de Navidad y de Fin de Año y las familias y amigos deciden qué van a cenar. Se ponen de acuerdo cuál será el menú. A unos les toca cocinar el vitel toné, no suele falta la ensalada rusa, hay quienes optan por encargarse del asado y, en muchas ocasiones, los tomates rellenos con arroz y atún no quedan afuera de la mesa festiva. Sin embargo, este último plato está considerado uno de los peores del mundo. A esa conclusión arribó el sitio especializado en gastronomía Taste Atlas tras conocer los resultados de una encuesta titulada "South American Food Ranked" (El Ranking de la Comida de América del Sur), en donde se describen platos típicos de la región y se los califica de mejor a peor. La votación fue realizada por los usuarios de Taste Atlas que calificaron a las comidas como: "best" (lo mejor), "great" (extraordinario), "ok" (bueno) y "worst" (lo peor). Las 48.606 personas que participaron calificaron al plato tomates rellenos con apenas 2.7 estrellas. Toda una decepción a dos meses de llevarse adelante las fiestas. Al plato argentino este plato lo acompañan en su mal calificación dos ofertas colombianas -la hormiga culona y la changua. Cómo se preparan los tomates rellenos - Se suelen preparar con las variedades más grandes y de tamaño regular. - La cáscara del tomate se usa como un recipiente que se llena con una variedad de ingredientes, por lo general arroz, atún o huevos duros. - El plato se suele preparar durante los meses de verano cuando los tomates están perfectamente maduros y frescos. - Se pueden servir como comida ligera, cena, almuerzo, aperitivo frío o guarnición en barbacoas, pícnics y fiestas.



Fuente: https://www.lanacion.com.ar/