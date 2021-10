Argentina Vs. Italia, un amistoso con aires de final mundialista

La CONMEBOL y la UEFA han acordado realizar para el próximo mes de junio del año 2022, un encuentro amistoso con aires de final mundialista entre las oncenas de Argentina e Italia. Este anuncio no solo "electrizó" a la fanaticada de ambos equipos sino también, a las mejores casas de apuestas las cuales desde ya han comenzado a ofrecer sus pronósticos sobre dicho enfrentamiento. Es importante reseñar que Italia es la actual campeona de la Eurocopa mientras que, Argentina, es la monarca de la recién copa América 2021. Por ende, no hablamos de cualquier encuentro por lo que muy probablemente, los pronosticos apuestas deportivas van a arrojar vaticinios muy cerrados. ¿Qué dicen los historiales cuando estas oncenas se han enfrentado tanto en mundiales como en amistosos? Una buena manera para hacernos una idea de quien tiene más probabilidades de ganar este próximo encuentro es recurrir al historial de resultados cuando estos equipos se han enfrentado en anteriores oportunidades. De hecho, esta táctica es una de las que usan las casas de apuestas para lanzar sus pronósticos. De acuerdo con los historiales registrados, Italia y Argentina se han enfrentado en 15 oportunidades diferentes entre amistosos y mundiales. Hasta los momentos, Italia ha ganado 6 veces mientras Argentina cuenta con 5 victorias. En los otros 4 partidos, ambas oncenas han quedado empatadas. Los tres últimos amistosos llevados a cabo en 2001, 2013 y 2018, la albiceleste los ha ganado. Vale reseñar que los amistosos del 2001 y 2013 se celebraron en suelo italiano (los dos en Roma), el más reciente (2018) se disputó en Manchester. En cuanto a los mundiales, Italia ha ganado 2 veces, Argentina solo una vez y ambas selecciones quedaron empatadas dos veces en rondas eliminatorias. ¿Dónde se disputará este encuentro? De manera oficial aún no se ha dado a conocer esta información públicamente. Sin embargo, extraoficialmente se manejan dos lugares posibles: en el estadio Wembley de Londres (la más probable) o en el estadio Diego Armando Maradona en Nápoles (la menos probable). ¿Por qué el estadio de Londres tiene la mejor probabilidad? Pues además de que ofrece atractivas oportunidades económicas, tanto la UEFA como la CONMEBOL abrirán próximamente una oficina conjunta en dicha ciudad cuyo objetivo será coordinar futuros proyectos de interés común. No obstante, hay que tomar en cuenta de que este encuentro se realizará en tres ediciones por lo que no tendría que descartarse por completo la realización de una edición en el estadio de Nápoles. Así, además de rendir tributo a Maradona, complacerían a la fanaticada "más romántica" de ambas selecciones. Cerrar con broche de oro el camino a Qatar 2022 De acuerdo con ambos organismos (UEFA y CONMEBOL), estas tres ediciones del "choque de titanes" entre Argentina e Italia sería uno de los últimos encuentros futbolísticos de gran envergadura antes de iniciarse el mundial de fútbol Qatar 2022 el 21 de noviembre. Por ende, este amistoso con aires de final mundialista es considerado como "una ventana internacional del fútbol" el próximo año. Aún se desconoce si habrá algún trofeo o copa para el ganador. Algunos medios y periodistas creen que podría otorgarse una especie de "Copa Euroamérica" o "Supercopa Intercontinental".