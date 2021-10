» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Perdieron 2-0 como locales y salieron de zona de clasificación. En la próxima fecha juegan un duelo clave ante Almirante Brown Por la novena fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó 2-0 frente a Ferro Carril Oeste en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco. El encuentro, disputado el pasado domingo, representó la segunda derrota de las Auriazules en el certamen, en el cual también acumulan cuatro victorias y dos empates. Así, con 14 puntos, las Portuarias retrocedieron al 5° puesto de la tabla de posiciones y salieron de la zona de clasificación a playoffs al quedar dos puntos por debajo de Sarmiento de Junín y Almirante Brown, próximo rival del equipo de nuestra ciudad, en lo que será un duelo decisivo para la definición de la zona. Ante Ferro, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez plantearon de entrada un partido parejo ante un conjunto que ha vencido en todas sus presentaciones hasta el momento. Pero las locales no pudieron generar situaciones claras de gol y Ferro, imponiendo su presión, empezó a llegar con peligro en varias oportunidades al arco defendido por Jaqueline Schmidt. Finalmente, a los 18 minutos, Andrea Salgado recibió un pelotazo de Laura Adán y con un potente disparo abrió el marcador en favor de las visitantes. Unos minutos después, Ivana Echeverría, goleadora del conjunto de Caballito, amplió la ventaja y estableció el 2-0. En el segundo tiempo, las Portuarias ganaron terreno y pusieron en peligro reiteradas veces a la arquera Selene Alegre. Una de las jugadas más claras ocurrió a los 28 minutos, cuando María Ramón aprovechó un tiro libre para rematar al arco y, frente al rebote que dio Alegre, Gisela Salvo elevó su definición. Posteriormente, al igual que Ramón, Sabrina Ogrine también aprovechó la pelota parada para probar al arco, pero, en esta ocasión, Alegre se quedó con el balón. En esta novena fecha, Puerto Nuevo formó con: Jaqueline Schmidt; Yanella Gómez, Ayelén Torrez, Cintia Flamenco, Soledad Medina; Patricia Arévalo, Gisela Salvo, Emilse Correa, Sabrina Ogrine, Yoscelín Suárez; y Marina González. En el segundo tiempo ingresaron: María Ramón (por Correa), Brisa Rodríguez (por Arévalo), Nancy Ríos (por Suárez), Micaela Scandroglio (por Flamenco) y Solange Ferulano (por Ogrine). Los demás resultados de esta fecha fueron los siguientes: Argentino de Quilmes 6-2 Liniers, Estudiantes de Buenos Aires 3-0 Camioneros, Sarmiento de Junín 3-0 Almirante Brown y Deportivo Morón 1-0 San Miguel. Por su parte, Atlas quedó libre. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Estudiantes de Buenos Aires y Ferro Carril Oeste, 24 puntos; 3) Almirante Brown y Sarmiento de Junín, 16 puntos; 5) Puerto Nuevo, 14 puntos; 6) Atlas, 11 puntos; 7) Deportivo Camioneros, 7 puntos; 8) Argentino de Quilmes y San Miguel, 6 puntos; 10) Deportivo Morón, 4 puntos; 11) Liniers, sin puntos. En la próxima fecha, las Portuarias visitarán a Almirante Brown y tendrán la oportunidad de, en caso de ganar, volver a ubicarse entre las mejores cuatro de la zona. Además, también se disputarán los siguientes partidos: San Miguel vs Sarmiento de Junín, Ferro Carril Oeste vs Estudiantes de Buenos Aires, Camioneros vs Argentino de Quilmes y Atlas vs Liniers. Mientras que Deportivo Morón quedará libre.

