Anoche, el CBC venció 111-50 al conjunto de Los Cardales y nuevamente comparte la cima de las posiciones con Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz. En la próxima fecha visita a Atlético Pilar. En el cierre de la novena fecha de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club no tuvo piedad con Ingeniero Raver de Los Cardales: lo venció por 111-50 como local. De esta manera, el CBC mejoró su récord a siete victorias en ocho presentaciones, por lo que nuevamente comparte la cima de las posiciones junto a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (7-1). Anoche, los dirigidos por Nahuel Pinto salieron con la mira perfectamente calibrada y rápidamente quebraron el juego a fuerza de triples: anotaron siete en el primer cuarto. Tres de ellos fueron de Tomás Irisarri (terminó el parcial con 13 puntos) y dos de Juan Martín Fernández (10). En el segundo cuarto, el dominio del Bote se extendió aún más con el goleo de Marcelo Sosa (17 puntos en el período) y, así, el local se llevó una ventaja de 37 unidades al entretiempo. En el segundo tiempo, Boat Club disminuyó su intensidad goleadora (no anotó triples en el tercer cuarto), aunque siguió dominando a su rival y logró llegar a los 111 puntos, dejando a Ingeniero Raver en apenas 50. La novena fecha de esta Zona B había comenzado el viernes, con la victoria de Deportivo Arenal, 93-50 sobre Independiente de Escobar. Y había continuado el sábado, con una nueva derrota del Club Ciudad de Campana, que cayó 79-68 como visitante ante Costa Brava de General Rodrígez (Iván Oroná, con 28 puntos, fue el máximo anotador del ganador, mientras Eliseo Iglesias, con 21, y Francisco Santini, con 19, fueron los destacados del Tricolor). Con estos resultados, las posiciones de la Zona B se encuentran de la siguiente manera: 1) Campana Boat Club y Deportivo Arenal (7-1), 15 puntos; 3) Atlético Pilar (5-2), 12 puntos; 4) Ciudad de Campana e Ingeniero Raver (3-5), 11 puntos; 6) Costa Brava (2-5), 9 puntos; y 7) Independiente de Escobar (0-8), 8 puntos. Por la 10ª y próxima fecha, el CBC tendrá un duro compromiso: enfrentará como visitante a Atlético Pilar, único equipo que logró vencerlo hasta el momento. Por su parte, Ciudad de Campana quedará libre, por lo que la programación se completa con Ingeniero Raver vs Deportivo Arenal e Independiente vs Costa Brava. En la Zona A de este Torneo de Primera División de la ABZC mandan Independiente de Zárate (récord de 6-1), Central Buenos Aires (6-2) y Náutico San Pedro (5-1). En tanto, en la lucha por el cuarto puesto se encuentran Defensores Unidos (4-4) y Unión de Zárate (3-3). SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (111): Santiago Fernández (10), Juan Ignacio Bruni (5), Tomás Irisarri (13), Francisco Irisarri (11) y Juan Martín Fernández (21) (FI) Marcelo Sosa (20), Guido Cadelli (8), Santiago Michelotti (0), Lucio Cadelli (2), Joaquín Cazurro (13), Fausto Mammoli (2) y Gustavo Marafioti (6). DT: Nahuel Pinto. INGENIERO RAVER (50): Damián Iglesias (3), Rodrigo Insaurralde (17), Santiago Bianchi (4), Mauricio Maurente (5) y Patricio Gheoghegan (13) (FI) Ariel Ciminelli (0), Alejandro Prestes (0), Ignacio Marino (4), Lucio Sole (4), Nicolás Zanusso (0). DT: Marcelo Policastro. PARCIALES: 31-15 / 33-12 (64-27) / 22-12 (86-39) / 25-11 (111-50). JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Campana Boat Club.

LA LARGA PLANTILLA DEL CBC QUE CONDUCE EL ENTRENADOR NAHUEL PINTO.