Los entrenados por Marilú Perea consiguieron 13 medallas de oro, 5 de plata y una de bronce. El pasado sábado se disputó la Regata Especial "93º Aniversario" del Club Náutico Zárate, competencia fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL quecontó con la participación de atletas de más de 20 clubes. Además, el evento incluyó una charla abierta a cargo de Milka Kraljev, Evelyn Silvestro y Brenda Sardón, remeras que representaron al país en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos "Tokio 2020". El equipo promocional del Campana Boat Club, entrenado por Marilú Perea, dijo presente con nueve remeros cuya destacable actuación le dio 19 podios a la institución de nuestra ciudad, que sumó 13 primeros puestos, 5 segundos y un tercer. Los 13 primeros puestos del CBC fueron los siguientes: -Abril Sosa (2): Single Paseo Libre femenino y Single Clinker Libre femenino. -Luciano Cruz (2): Single Paseo Libre masculino (Serie 1) y Single Paseo Sub 16 masculino (Serie 4). -Julieta Paredes (2): Single Paseo Sub 12 femenino y Single Paseo Sub 14 femenino (Serie 2). -Morena Quintero: Single Paseo Sub 14 femenino (Serie 1). -Laila Hilt: Single Paseo Sub 16 femenino. -Santino De Luz: Single Paseo Sub 16 masculino (Serie 5). -Tomás Paredes: Single Clinker Sub 16 masculino. -Doble par Shell Libre Femenino: Laila Hilt y Morena Quintero. -Cuatro con Timonel Clinker Sub 16 Masculino: Tomás Paredes, Santino De Luz, Juan Manuel Nanni, Luciano Cruz y Julieta Paredes (timonel). -Tobías Barros: single paseo PR1 (remo adaptado). En tanto, los cinco segundos puestos logrados por el Celeste fueron: -Santino De Luz: Single Paseo Libre masculino (Serie 1). -Juan Manuel Nanni: Single Paseo Libre masculino (Serie 2) y Single Paseo Sub 16 masculino (Serie 2). -Tomás Paredes: Single Shell Cadete masculino. -Doble par Shell Menor Femenino: Laila Hilt y Morena Quintero. Mientras que el único tercer puesto fue el conseguido por Santino De Luz en Single Paseo Sub 14 masculino. EN CAMPANA El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo la Regata Promocional 123° Aniversario del Campana Boat Club y desde la entidad ya trabajan para su organización y su difusión. En ese sentido se recordó que el evento es abierto a la comunidad y se dejó especialmente abierta la invitación a todos aquellos adolescentes que quieran disfrutar de la regata y conocer este deporte que tanta historia tiene en nuestra ciudad.

LAILA HILT Y MORENA QUINTERO SE IMPUSIERON EN DOBLE PAR SHELL LIBRE FEMENINO.





TOMÁS PAREDES, SANTINO DE LUZ, JUAN MANUEL NANNI Y LUCIANO CRUZ INTEGRARON EL CUATRO CON TIMONEL CLINKER SUB 16.