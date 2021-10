» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

26 de Octubre de 2021









JOVEN CAMPEÓN El pinamarense Jorge Barrio, de apenas 17 años, se coronó campeón del TC2000 luego de finalizar en el segundo puesto en la carrera que se disputó el domingo en el autódromo de San Nicolás. A bordo de un Renault Fluence del equipo de Marcelo Ambrogio, el joven piloto dominó la categoría desde el inicio del campeonato y se mantiene en línea ascendente en su carrera. Ya había sido campeón en la Formula Renault 2.0. Incluso, en septiembre pasado, ya se había subido al podio del Súper TC2000 en los 200 kilómetros de Buenos Aires, donde compartió auto con el campanense Matías Milla.



PEQUE, SIN TÍTULO Diego Schwartzman cayó 6-2 y 6-2 ante el italiano Jannik Sinner en la final del ATP 250 de Amberes y no pudo conquistar el quinto título de su carrera. Además, a pesar de su buena semana en Bélgica, el Peque retrocedió dos lugares en el ranking mundial y actualmente se ubica en el puesto 16. CERÚNDOLO, TOP 100 La gran noticia para el tenis argentino en el listado semanal es la aparición de Juan Manuel Cerúndolo por primera vez en el Top 100: el zurdo, de 19 años, ganó ocho posiciones y se encuentra 94º. Los demás argentinos entre los mejores 100 son: Federico Delbonis (41), Federico Coria (74), Guido Pella (80) y Facundo Bagnis (81). BÁEZ, PROFETA El Challenger de Buenos Aires quedó en manos locales: Sebastián Báez (20 años) barrió 6-4 y 6-0 al brasileño Thiago Monteiro en la final disputada en el Racket Club de Palermo y conquistó su segundo título consecutivo (había ganado en Santiago de Chile la semana anterior) y el quinto de la temporada en el circuito Challenger. Así avanzó hasta la posición 112 del ranking mundial. DERROTA DE DENVER Anoche, Denver Nuggets cayó 99-87 ante Cleveland Cavaliers en su tercera presentación de la actual temporada de la NBA (récord de 2-1). El cordobés Facundo Campazzo sumó 3 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en poco más de 17 minutos de juego. Por su parte, Leandro Bolmaro no vio acción en la derrota de Minnesota Timberwolves, que cayó 107-98 ante New Orleans Pelicans. F1: GANÓ VERSTAPPEN El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Estados Unidos (desarrollado en el circuito de Austin, Texas), postergando al británico Lewis Hamilton (Mercedes) al segundo lugar. De esta manera, extendió a doce puntos su ventaja en el campeonato: suma 287,5 unidades, mientras el heptacampeón acumula 275,5. Mientras que, con el tercer puesto del mexicano Sergio Pérez, Red Bull descontó en la Copa de Constructores y quedó a 23 puntos de Mercedes (460,5 contra 437,5). La próxima fecha de la Fórmula 1 será el 7 de noviembre, en México. QUARTARARO CAMPEÓN Con el cuarto puesto logrado en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el francés Fabio Quartararo (22 años) se convirtió en el nuevo campeón del MotoGP (es el primer galo en lograrlo). El piloto de Yamaha logró cinco victorias y diez podios en la actual temporada y con 267 puntos se hizo inalcanzable para el italiano Francesco Bagnaia (202) a falta de dos fechas para el final de la temporada. La carrera del domingo fue Iganada por el catalán Marc Márquez (quien sigue mejorando tras su retorno), mientras el italiano Valentino Rossi corrió por última vez como local.

#Adelanto 27/10/2021 · 08:45 Hs.

Miércoles 27 de Octubre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13222 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicad... P U B L I C I D A D