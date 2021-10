» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Laura Larocca expone en Islas Baleares









Inspirada en las esponjas marinas, la artista campanense presentó la muestra "Hallazgo natural" en el Centro Cultural Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Desde hace dos años, la campanense Laura Larocca reside en las Islas Baleares, en el mediterráneo español, y desde principios de este mes inauguró la muestra "Hallazgo natural" en el centro cultural Antoni Tur Gabrielet, San Francisco, Formentera, en la que las esponjas marinas son la fuente de inspiración y protagonistas. "En la isla me he maravillado con el paisaje y decidí incorporar elementos que pudiera recolectar y transformarlos en obra", apunta Laura quien se informó con biólogos y especialistas de aquellos elementos naturales que se encontraba en sus paseos por las playas y aprender más sobre el ecosistema local. En sus caminatas Laura observó que había dos elementos que se repetían en todas las playas: los restos de posidonia oceánica y las distintas variedades de esponjas. "La posidonia está protegida, por lo que no podía utilizarla, y entonces me concentré en las esponjas, en sus ciclos y su contribución a la formación de sistemas dunares. Al no estar protegidas pude obtener un permiso de la Consejería Balear de Medio Ambiente para poder recogerlas pero sólo lo hice en zonas rocosas y de difícil acceso por lo que el trabajo fue arduo sobre todo en verano". Así, las esponjas secas recolectadas por Laura, siguiendo los parámetros establecidos, fueron etiquetadas, lavadas a conciencia con agua salada y secadas al sol. Un proceso que debido a la humedad reinante en la isla solo se pudo hacer en verano. Una vez secas y separadas por porosidad algunas esponjas fueron teñidas con pintura al agua en tonos turquesas, azules, verdes, amarillos y rojos para conformar esculturas e instalaciones armónicas y atractivas por sus diferentes texturas y colores. Las esponjas menos porosas no han pasado por proceso de teñido por lo que se muestran en su tono ocre natural, cosidas y pegadas conformando figuras suspendidas del techo, mientras otras han servido de sellos impregnados de pintura y estampados sobre papel donde podemos observar características de las distintas esponjas al detalle. La muestra relata así el paisaje local, a través de uno de sus elementos más primarios y que resulta, como indica el título, un auténtico hallazgo natural. "Esta serie -comentó Larocca- representa para mi? una transición entre la pintura y la escultura. La posibilidad de utilizar un objeto posible de pintar, como lo son las esponjas marinas, me dio esa seguridad de poder vincular mi nueva obra, con toda la producción anterior la cual era principalmente pictórica. Buscaba una continuidad en mi producción artística, para no perder la identidad... pero al mismo tiempo quería un cambio. Fue una sensación extraña pero sincera, que incluso llego? a generarme stress". "Lejos de la literatura y de otras funciones mundanas que se les pudieran atribuir, debemos reconocer que su compleja estructura -poros, canales y cámaras- evoca muchas y diversas reflexiones. Su incapacidad de desplazarse y su carencia de simetría corporal convergen en una forma indefinida. Algunas tientan al tacto, transmitiendo a través de nuestros ojos lo áspero de su superficie hacia las yemas de nuestros dedos. Otras, generan en nuestra mente el sonido que imaginamos acumulado en su interior. Todas ellas son un complejo sistema acuífero para la ciencia y al mismo tiempo, la suma de texturas, color, sonido y aromas salinos para nuestra percepción", reflexionó la campansense sobre las esponjas marinas que inspiraron la obra.

