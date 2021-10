P U B L I C





Ante el leve aumento de los contagios que se registraron en los últimos días en la ciudad, autoridades sanitarias indicaron que "si bien la situación no es alarmante, no hay que dejar de cuidarse". Confirmaron que hay circulación de la variante Delta en la ciudad. La Secretaría de Salud del Municipio recomendó a los vecinos, principalmente a los jóvenes, mantener los cuidados para evitar la propagación del Covid-19. En conferencia de prensa, la titular del área, Cecilia Acciardi, explicó que este pedido se reitera dado que en las últimas semanas hubo un leve incremento en los casos positivos en niños y adolescentes e indicó la existencia de la variante Delta en algunos pacientes. "En el país existe la circulación de la variante Delta y Campana no es la excepción. Uno de cada cuatro pacientes la contrajo, pero afortunadamente, ningún caso es grave. Por eso es fundamental reforzar el uso de tapabocas en lugares cerrados y mantener el distanciamiento social", indicó. En este sentido, Acciardi reiteró que la escuela es un lugar de cuidados, pero que "mientras en las aulas se cumplen estrictos protocolos, los chicos normalizaron su vida en los ámbitos sociales en cuanto a los deportes, salidas y cumpleaños, que es donde nos relajamos". Respecto a la situación epidemiológica resaltó que no hay pacientes internados por la enfermedad, destacando en este sentido la eficacia de las vacunas aplicadas en el país. En tanto que, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, aseguró que desde el Municipio se está encarando una búsqueda activa de casos a fin de aislarlos precozmente y así evitar la proliferación del virus. "Es importante que, ante un cuadro gripal, los vecinos se hisopen y los niños no asistan ni al jardín ni a la escuela", manifestó al tiempo que remarcó: "Si bien la situación no es alarmante, no hay que dejar de cuidarse".

