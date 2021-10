P U B L I C





Se hizo anoche, en el Teatro Pedro Barbero. Lo disputarán 22 equipos divididos en cinco zonas. Además, se definieron el Torneo Femenino y los campeonatos de Tercera, Cuarta y Quinta División. El último partido de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se disputó en diciembre de 2019, cuando Atlético Las Campanas se coronó bicampeón al ganar el Hexagonal Final. Meses después irrumpiría la pandemia de coronavirus y provocaría un larguísimo parate en la actividad liguista. Sin embargo, esta situación llegará a su fin el sábado, cuando se ponga en marcha el "Torneo 90 Años" que no solo definirá a un campeón, sino también a los doce equipos jugarán en 2022 en la Primera A y, por ende, a los diez que lo harán en la Primera B. Los 22 equipos inscriptos (Juventud Unida es la principal ausencia, mientras que Del Pino, Urquiza, San Luciano y Santa Lucía son las novedades) quedaron divididos en cinco zonas que se sortearon ayer, en el evento que se desarrolló en el Teatro Municipal Pedro Barbero, el cual fue encabezado por el Presidente Danny De León y contó con la participación especial de Jorge Garavano, delegado regional del Consejo Federal de Fútbol; y Gastón Cattoni, Director de Coordinación Estratégica de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De). El plato fuerte, el sorteo del certamen de Primera División, quedó para el final. Antes, De León destacó el servicio social que los clubes de barrio brindaron durante la pandemia para acompañar a los más necesitados, remarcó la cantidad récord de fichajes de jugadores y jugadoras (2.124 en total) y también anunció que el Municipio se hará cargo de los costos de los operativos policiales. Por su parte, Garavano brindó el apoyo del Consejo Federal y remarcó la importancia de modernizar el proceso de fichajes y de incorporarlos al COMET (software autorizado por FIFA que registra trayectorias de futbolistas). Mientras Cattoni puso a disposición de los clubes la asesoría de A.Pre.Vi.De para acompañar obras y mejoras que se realicen en las canchas campanenses a los fines de cumplir con los requisitos necesarios para su correspondiente habilitación. Al momento del sorteo del torneo de Primera División, se designaron cinco cabezas de serie, que fueron los cinco primeros de la temporada 2019: Atlético Las Campanas, Defensores de La Esperanza, C.A. La Josefa, Mega Juniors y Otamendi FC. Con esa particularidad y concluido el sorteo, las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: -Grupo A: Otamendi FC, Del Pino, Real San Jacinto y San Cayetano. -Grupo B: C.A. La Josefa, Barrio Lubo, Santa Lucía y Urquiza. -Grupo C: Mega Juniors, Villanueva, San Luciano y Lechuga FC. -Grupo D: Atlético Las Campanas, Atlético Las Praderas, Albizola, El Junior y Leones Azules. -Grupo E: Defensores de La Esperanza, Deportivo San Felipe, Las Palmas, Desamparados FC y Norte FC. Cada zona se disputará a una sola rueda, todos contra todos. Los tres primeros de cada grupo avanzarán a los Octavos de Final, mientras que el mejor cuarto de las zonas de cinco completará el cuadro. Así, culminada la fase inicial, seis equipos ya quedarán condenados a jugar en Primera B el año próximo. Mientras que los restantes cuatro saldrán del grupo de perdedores de los duelos de Octavos de Final. Los ganadores, en cambio, no solo se asegurarán estar en Primera A en 2022, sino que seguirán en carrera por el título.

JORGE GARAVANO, DELEGADO REGIONAL DEL CONSEJO FEDERAL DE FÚBTOL, JUNTO A DANNY DE LEÓN, PRESIDENTE DE LA LIGA CAMPANENSE.



TORNEO FEMENINO Uno de los momentos más emotivos de la noche en el Teatro Pedro Barbero fue cuando se anunció que el Torneo Femenino llevará el nombre de Keila Moreira, exjugadora de Otamendi FC, quien fuera víctima de femicidio el año pasado. Un sentido y cerrado aplauso de todos los presentes acompañó a su madre, quien subió al escenario antes del sorteo. "Con este homenaje queremos recordar a Keila y sobre todo tenerla bien presente para no dejar nunca de acompañar el reclamo de Justicia que lleva adelante su familia", remarcó De León. El Torneo Femenino cuenta con 14 equipos participantes que fueron divididos en dos zonas. En el Grupo A quedaron Mega Juniors "A", Norte "A", La Josefa, Las Campanas, Leones Azules, Santa Lucía, Albizola, Las Praderas y Otamendi FC. Y en el Grupo B jugarán Norte "B", Mega Juniors "B", San Cayetano, San Luciano, San Felipe, Defensores de La Esperanza, Las Palmas y Barrio Urquiza.

EL MOMENTO MÁS EMOTIVO DE LA NOCHE: CUANDO SE ANUNCIÓ QUE EL TORNEO FEMENINO LLEVARÍA EL NOMBRE DE “KEILA MOREIRA", EXJUGADORA DE OTAMENDI FC, Y SU MADRE SUBIÓ AL ESCENARIO.



TERCERA Y JUVENILES Durante el evento también se realizaron los sorteos de los campeonatos de Tercera División (26 participantes), Cuarta División (14) y Quinta (13), competencias que también fueron divididas en dos zonas.

EL SORTEO REALIZÓ SOBRE EL ESCENARIO: UNA A UNA FUERON SALIENDO LAS BOLILLAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS. LA PRIMERA FECHA Los duelos de la jornada inaugural del Torneo 90 Años de Primera División serán los siguientes: -Grupo A: Del Pino vs Otamendi y Real San Jacinto vs San Cayetano. -Grupo B: Barrio Lubo vs La Josefa y Urquiza vs Santa Lucía. -Grupo C: Villanueva vs Mega Juniors y Lechuga FC vs San Luciano. -Grupo D: Atlético Las Praderas vs Atlético Las Campanas y Albizola vs Leones Azules. Libre: El Junior. -Grupo E: Deportivo San Felipe vs Defensores de La Esperanza y Norte FC vs Las Palmas. Libre: Desamparados.

UNA NUTRIDA CONCURRENCIA ACOMPAÑÓ EL SORTEO DE LA LIGA

El Torneo Femenino de la Liga Campanense llevará el nombre de Keila Moreira, exjugadora de Otamendi FC, quien fuera asesinada el año pasado. Su madre acompañó el sorteo y hubo un emotivo aplauso en su recuerdo. pic.twitter.com/hfeLqt4xiM — Magui Felizia (@mawifelizia) October 27, 2021