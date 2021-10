» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. 27 de Octubre de 2021:

Quejas Vecinales









Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RECLAMOS ENDÉMICOS "Calle Fucks entre Salk y Baldrich (barrio Petrolero), años sin luz en esta cuadra. Reclamos endémicos y no solucionan el tema de luz" escribe Carlos.



REJILLA INADVERTIDA "Esquina de Moreno y De Dominicis, en vez de estar en las esquinas todos amontonados y sin barbijo perdiendo el tiempo, ¿por qué no lo utilizan en temas importantes? Así está esta rejilla" muestra Fernanda.



PELIGRO INMINENTE "Este árbol en la vereda de Las Heras al 400 está todo podrido y es un peligro. La casa está abandonada", alerta Alejandra.

#QuejaVecinal calle Dorrego en el acceso al cementerio, a metros de Avenida Luraschi se encuentra muy deteriorada. Informa Rodolfo. @CeMAV_Campana @campanagov pic.twitter.com/rWpqU4KD50 — Daniel Trila (@dantrila) October 27, 2021 #QuejaVecinal pérdida de agua en la Vereda con abundante verdín desde hace mucho tiempo. Balcarce 432. Los vecinos ya realizaron el reclamo. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/q2ZHSccZy3 — Daniel Trila (@dantrila) October 24, 2021

P U B L I C I D A D