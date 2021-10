P U B L I C





Parador abandonado Les envío a quien corresponda la posibilidad de que se haga algo por el parador porque el día 4 de este mes viaje hacia el interior y me da vergüenza ver cómo está abandonado. Ni siquiera hay baños. Llego a otros lugares como a Entre Ríos, La Paz, Esquina y siendo que son mucho más pequeños, sus PARADORES están limpitos y ordenados. Así como me encanta como está la Costanera me gustaría que un lugar de paso para otra provincias en colectivo este hermoseado como está la ciudad. Muchas gracias. Ana María Cabrera D.N.I.: 6.663.943 ABL en Don Francisco Barrio Don Francisco, cobran ABL pero en Perrone y Barletta no hay ninguna de los 3. Es una boca de lobo y cobran 4000 pesos de ABL. Otro tema es que sobre Av. Rocca, frente a los bancos han pintado lugares para discapacitados, pero están siempre ocupados por autos normales. Gregorio Olivera D.N.I.: 4.734.560 Lomos de Burro en la Yrigoyen Respecto al choque en la Yrigoyen yo solicite al CEMAV que coloquen lomos de burro o foto multa, nada de eso hicieron. Corren como locos en esa avenida. Otra alternativa sería que en la esquina de De Dominicis instalen un semáforo que permita girar a la izquierda.Alberto Prestera D.N.I.: 10.721.433 N. de la R: Los subtítulos son agregados para ordenar nuestra publicación.