Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Tierra 5 - Energía del 27/10/2021 - Trecena del Caminante del Cielo

Por Alejandra Dip













Alejandra Dip









Astrología Maya. Año Semilla 3. La Tierra, movimiento, sincronicidad, integración, equilibrio necesarios para vivir el momento presente y seguir el viaje. Reordenamiento para evolucionar. Día 94 del Año Solar Semilla 3. Día 10 de la luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 3 de la 14ava semana del año, semana roja. Estamos en el Día 57 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del Norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 57 - Tierra 5 guiada por la Serpiente. La Tierra en este Tono nos da la fuerza interna que poseemos para realizar el aprendizaje que nos propone el caminante en estos 13 días. Energía que nos mueve a ordenar todo nuestro interior, a sacar todo lo viejo. Ya venimos sacando los escollos del camino y hoy llego el momento de sacar lo que no sirve de nuestro interior. El Tono 5 rige sobre el codo derecho, el bazo y las vías respiratorias, si algo de esto esta con dolor o mal funcionamiento, habla de algún problema con la autoestima o la fortaleza interior, o no poder cerrar heridas del pasado, de cuando éramos niños. "Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas"... Dinámica para evolucionar, nos ayuda a entender que hay un camino, que podemos alcanzar las metas, que podemos avanzar y no quedarnos atrapados en viejos esquemas, o mandatos negativos, ni quedar enganchados a relaciones o personas que nos atrasan, que deprimen nuestras ganas, que nos estancan. Recambio de nuestra energía desde lo más profundo de nuestras células. Las señales están, solo que no tenemos que distraernos y poner la atención en el lugar que nos detiene. Sacar la mirada de lo que frena y ponerla en lo que avanza. Aprender a moderarnos. TEMPLANZA INTERNA, para que aflore la paz y la armonía. La palabra mal canalizada nos lastima primero a quienes las emitimos y obviamente después al otro. Aprender a moderar los opuestos. No es tarea sencilla, es APRENDIZAJE. No se aceptan hoy desbordes, agresividad, estar extremistas. Nada de impulsividad. Evitar enceguecer porque podemos arrasar con todo. Huracán de pasiones, que pueden desequilibrar todo y ponernos molestos, a nosotros mismos y al entorno también. Excelente día para ponerse en contacto con la naturaleza, la tierra, el verde, para mudarse, ordenar todo, y para salir de viaje, es lo bueno de esta energía, a canalizar esta energía plantando alguna plantita, y ordenando la casa. ¡Buena jornada para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

