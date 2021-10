» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 27 de Octubre









DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Instituido por la UNESCO a través de la Resolución 33 C/53 en el año 2005, en este día se conmemora la aprobación de la "Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento" en el año 1980 a la vez que se resalta la importancia de los documentos audiovisuales y la necesidad de tomar medidas urgentes para preservarlos para las generaciones futuras. "Representan una herencia inestimable, una afirmación de nuestra memoria colectiva y una valiosa fuente de conocimiento, ya que, reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades". Al igual que el año pasado, el tema de este año es "Tu ventana al mundo" y remarca que el patrimonio audiovisual permite tener una mejor comprensión del mundo: "Proporcionan una ventana al mundo, permitiéndonos ver eventos a los que no podemos asistir, escuchar voces del pasado que ya no pueden hablar y crear historias que informan y entretienen". Actualmente, la Biblioteca Audiovisual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene más de 6.330 horas de contenido histórico en películas de 35, 16 y 8 mm y 49.400 horas de video almacenadas en sus archivos externos.



LUIS FEDERICO LELOIR ES GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE QUÍMICA En el año 1970, el doctor Luis Federico Leloir fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono: "Los que no son científicos no entienden a lo que me dedico de la misma manera que yo no entiendo de tantas otras cosas. Es muy difícil de explicar. Tiene que ver con el metabolismo, con el comportamiento de las células, con complejas estructuras químicas… Mire, es sólo parte de un camino hacia lo más importante: saber más". Luis Federico Leloir nació el 6 de septiembre del año 1906 en París, Francia. Criado en el país, Leloir se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a los 26 años. Realizó su tesis doctoral, "Suprarrenales y el metabolismo de los hidratos de carbono", bajo la dirección de su maestro y mentor Bernardo Houssay (Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1947); la misma fue distinguida en la Universidad como la mejor del año. Tras trabajar en el laboratorio de Carl y Gerty Cori y el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, retornó al país y volvió a trabajar con Houssay en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Luego fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas-Fundación Campomar (actual Fundación Instituto Leloir), el cual dirigió durante 40 años. Falleció el 2 de diciembre del año 1987 en Buenos Aires.



SE LANZA "BACK TO BLACK" Un día como hoy en el año 2006, Amy Winehouse lanzaba su segundo álbum "Back to Black". Producido por Salaam Remi y Mark Ronson e integrado por canciones compuestas por la cantante británica junto a Paul O´Duffy y Nickolas Ashford, el disco está inspirado en la tumultuosa relación de la artista con su entonces ex novio, Blake Fielder-Civil, e influenciado por la música de los grupos "The Velvelettes" y "The Shangri-las". Entre las canciones se encuentran "Tears dry on their own", "Love is a losing game", "Rehab" y "You know I´m no good".



