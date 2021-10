» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. ONG Consumidores Argentinos pide sanción de la Ley de Etiquetado Frontal









Mientras finalmente se debate la ley de etiquetado frontal de alimentos en la Cámara de Diputados, la ONG sin fines de lucro Consumidores Argentinos explicó detalladamente la importancia de la iniciativa, a la que adhieren. "Que salga la ley es muy importante porque va a poder advertir a las y los consumidores sobre qué estamos comprando cuando vamos a los supermercados. Hoy por hoy las personas compran a ciegas, no saben cuáles son los ingredientes que tienen", explicó Ignacio Drake, referente de la ONG. Según indicó Drake, "lo que va a permitir es saber cuáles son aquellos productos que tienen exceso de azúcar, de sodio y de grasas saturadas y totales, estén bien identificados dado que justamente son los nutrientes críticos que explican buena parte de las enfermedades crónicas no transmisibles". "Argentina, desde hace muchos años, tiene como principal causa de mortalidad las enfermedades crónicas no transmisibles. Consideramos que es importante que el Estado regule a los alimentos garantizando un derecho básico como es el derecho a la salud y a la alimentación, a través de mantener informada a la población y que los productos cuenten con estos octógonos negros en el frente del envase", puntualizó el referente de la ONG. A su vez, Drake lamentó que "el lobby de las empresas demoró durante muchos meses el tratamiento o el pasaje al recinto de este proyecto". Y agregó que "es importante que sea aprobado para que se garantice que las personas puedan elegir alimentos saludables y estén advertidas de los potenciales daños que genera la alimentación". "Leyes como la de Etiquetado Frontal son fundamentales para la población porque son un primer paso para discutir cómo accedemos a una alimentación saludable. Este primer paso sería advertir a la población sobre aquellos productos que tengan exceso de nutrientes críticos (azúcares, sodio, grasas), pero al mismo tiempo es alarmar porque también prohíbe las publicidades, promoción y patrocinio de aquellos productos que tengan, al menos, un sello de advertencia", insistió. Consumidores Argentinos es una ONG sin fines de lucro con el objetivo de informar, educar y defender a los consumidores. Lleva más de 20 años de trabajo defendiendo los derechos de las y los consumidores. La organización es una de las principales impulsoras de la campaña del proyecto de Etiquetado Frontal de alimentos en la Argentina que se debate este martes en la Cámara de Diputados de la Nación y cuenta con el apoyo de distintos bloques.



Fuente: https://www.minutouno.com/

