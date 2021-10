» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Nuevos lineamientos para la presencialidad plena y cuidada en las escuelas de la Provincia









A partir del gran avance de la campaña de vacunación en PBA, la actual situación epidemiológica alcanzada y el cumplimiento de las medidas de cuidado en las escuelas, la Dirección General de Cultura y Educación aprobó los nuevos Lineamientos para la presencialidad en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires en contexto de Covid-19. El documento actualiza las pautas de implementación para la presencialidad plena y cuidada en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada, reemplazando al Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales vigente hasta hoy. Fue elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires considerando los avances científicos y las recomendaciones internacionales. También incorporó los aportes realizados por la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, integrada por representantes de las y los trabajadores de la educación. Entre las novedades que establecen estos lineamientos, se definió que una vez que la población total de 3 a 17 años de la Provincia alcance una cobertura de vacunación del 50 por ciento con al menos una dosis –situación que será debidamente anunciada por las autoridades sanitarias– no se requerirá el uso del tapaboca en los espacios abiertos del ámbito escolar. La obligatoriedad se mantendrá exclusivamente para espacios cerrados. Se actualiza el protocolo de actuación ante un caso sospechoso o confirmado de Covid-19 en estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la escuela. A partir de ahora, ante la presencia de un caso sospechoso se aguardará el resultado de la prueba de laboratorio para la adopción de la conducta de aislamiento del grupo, extremando las medidas de cuidado. Si el caso se confirma y es docente, habiéndose mantenido el distanciamiento preventivo y utilizado el equipo de protección personal adecuado desde las 48 horas antes de tener síntomas o de la realización del test, se aísla solamente el caso confirmado, sin que se requiera el aislamiento de los cursos con los que haya estado. Por otra parte, si el caso confirmado por laboratorio corresponde a una o un estudiante, se deberá aislar a las y los estudiantes del grupo al cual pertenece, toda vez que hayan estado en contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio del síntoma o de la toma de la muestra. Los contactos estrechos de un caso confirmado (y que no presentaron síntomas) podrán regresar luego de los 10 días del último contacto o con resultado negativo de test realizado a partir del séptimo día desde el último contacto con el caso. Se recomienda que los contactos estrechos se realicen los hisopados. En todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires se continuará con todas las medidas para la presencialidad plena y cuidada: la ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, la distancia de dos metros con las y los docentes, la higiene de manos en forma frecuente, la limpieza y desinfección de los espacios físicos y las acciones de vigilancia epidemiológica activa, entre otras. En las escuelas ya no se requerirá el ingreso y egreso escalonado de los diferentes cursos, ni la toma de temperatura al ingresar al edificio. Las escuelas de gestión estatal mantendrán la utilización de los medidores de dióxido de carbono para verificar la correcta ventilación de los ambientes en la escuela, mitigando el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.



