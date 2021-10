» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Hóckey sobre Césped:

En Primera División, las Celestes cayeron 3-1 ante GEBA "C", mientras las Tricolores vencieron 1-0 a Italiano "D". El pasado sábado se disputó la décima fecha del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA) y que tuvo en acción tanto al Campana Boat Club como al Club Ciudad de Campana. La Primera División del CBC perdió 3-1 como local ante GEBA "C" (gol de Florencia Núñez para las campanenses) y padeció así su séptima derrota en la Zona 2 del Campeonato Damas D. Ahora, las Celestes se ubican en el 10° lugar de la tabla de posiciones con 9 unidades. En la misma jornada, las demás categorías del CBC cosecharon dos victorias, un empate y una derrota: la Intermedia cayó 3-0; la Quinta División se impuso 4-0 (triplete de Sol Morena Ale y un tanto de Guillermina Izzi); la Sexta División empató 1-1 (gol de Sofía Bianchini); y la Séptima División ganó 1-0 (gol de Julia Malerba). En la próxima fecha, las Celestes se medirán ante Estudiantes de La Plata, equipo que lidera la D2 con 24 unidades, producto de siete victorias y tres empates en diez presentaciones. En tanto, por la Zona 3 del Campeonato de Damas F, la Primera División del CCC venció 1-0 a Italiano "D" con gol de Catalina Arrambide. Así, las Tricolores retornaron al triunfo y se ubican ahora en el 8° puesto de la tabla de posiciones con 13 unidades. En las demás categorías, Ciudad de Campana consiguió cuatro victorias y un empate: en Intermedia igualó 0-0; en la Quinta División se impuso 5-0 (goles de Martina Duhau, Melany Ariana Fernández, Agustina Luz Luque, Candela Martínez y Paolina Andere); en la Sexta División ganó 2-1 (doblete de Maite Cantlon); en la Séptima División venció 7-0 (cuatro goles de Candela Scatena, dos de Federica Vigario Pereira y uno de Merlina Mercedes Nieva); y en la Novena ganó 6-0. En la próxima fecha, las Tricolores se medirán como visitantes frente a Banco Hipotecario "B".

