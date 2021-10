» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

La definición de las dos zonas, cada vez más apretada



















A falta de tres fechas, en la Zona A hay cinco equipos separados en cinco puntos. Y en la Zona B son siete los conjuntos agrupados en la misma cantidad de unidades. Uno de ellos es Gimnasia (J), rival de Villa Dálmine del próximo sábado en Mitre y Puccini. La 31ª fecha de la Primera Nacional se cerró anoche, con una contundente goleada de Ferro Carril Oeste, que vapuleó 6-0 como local a San Telmo. De esa manera se terminó de confeccionar un escenario de muchísimas variantes en la definición de las dos zonas de la categoría camino a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. En la Zona A, la derrota de Almirante Brown en Carlos Casares apretó las posiciones (cinco equipos en cinco puntos) y sumó a Agropecuario a la lista de aspirantes a la primera posición. Hoy, el conjunto de Isidro Casanova sigue como líder con 55 unidades, pero apenas un punto por debajo se encuentra Quilmes (54), que será su rival el domingo en el partido más atractivo que tendrá la divisional en la próxima fecha. En esa 32ª jornada, otro duelo muy importante para la definición se dará en Tucumán, donde San Martín (3º con 53) recibirá al ascendente Agropecuario (5º con 50). Y esperando sacar provechos de esos choques, Tigre (4º con 51) visitará al colista Nueva Chicago. En la Zona B, el escenario no es menos atractivo: siete equipos están apretados en tan solo cinco puntos. El líder Barracas Central tiene 49 unidades, mientras el séptimo, Brown de Adrogué, suma 44. Y se enfrentarán entre ellos el próximo domingo. Ferro llegó a los 48 con su victoria de anoche y el domingo visitará a Defensores de Belgrano. Güemes (SdE) también cuenta 48 unidades y también será visitante, pero el lunes ante Almagro (el elenco santiagueño jugará con todos los resultados puestos). Más atrás, Deportivo Morón e Independiente Rivadavia sueñan desde sus 47 puntos. Mientras que Gimnasia de Jujuy se encuentra en la sexta ubicación con 46 y se jugará una parada clave este sábado, cuando visite a Villa Dálmine desde las 17.15 (transmisión de TyC Sports) en el estadio de Mitre y Puccini. De esta manera, el Violeta será protagonista de la definición. Y, en esta serie de tres fechas finales, no será el único encuentro en el que será alentado por varios interesados en una victoria: es que en la última fecha será local frente a Barracas Central, actual líder de la Zona B.



