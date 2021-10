» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

TRIUNFO EN MÉXICO Con goles de Agostina Barroso y Yamila Rodríguez, la Selección Argentina femenina superó ayer 2-1 a Chivas de Guadalajara en el segundo amistoso que realizó en tierras aztecas. Anteriormente, las albicelestes habían perdido 6-1 ante México.



WEIGANDT, A QUIRÓFANO El lateral derecho Marcelo Wiegandt deberá someterse a una cirugía en el hombro derecho y será baja en los próximos meses en Boca Juniors. En su posición, el DT Sebastián Battaglia cuenta también con el peruano Luis Advincula y el juvenil Eros Mancuso. Y, además, viene asomando desde la Reserva el campanense Pedro Velurtas. ¿AGÜERO TITULAR? Por la 11ª fecha de La Liga de España, Barcelona visitará hoy a Rayo Vallecano y Sergio Agüero podría ser titular por primera vez en el elenco catalán que se encuentra en la novena posición tras perder como local el derby ante Real Madrid. El Merengue, por su parte, recibe a Osasuna. Ayer, en el inicio de la jornada, Alavés venció 1-0 a Elche; Villarreal y Cádiz igualaron 3-3; y Espanyol y Athletic Bilbao empataron 1-1. EL LEEDS NO LEVANTA Por la EFL Cup, el equipo que dirige Marcelo Bielsa perdió ayer 2-0 ante Arsenal y quedó eliminado de la competencia en los Octavos de Final. En tanto, Chelsea superó en los penales a Southampton; y Sunderland hizo lo propio ante Queen Park Rangers. Hoy juegan Manchester City, Liverpool y Tottenham, entre otros. MILAN SE DESPEGÓ En el inicio de la 10ª fecha de la Serie A de Italia, Milan venció ayer 1-0 a Torino y quedó como único líder con 28 puntos, tres más que Napoli (juega mañana ante Bologna). Ayer, además, Salernitana venció 2-1 al Venezia de Sergio Romero; mientras Spezia igualó 1-1 con Genoa. Hoy se destacan los duelos Juventus vs Sassuolo, Empoli vs Inter y Lazio vs Fiorentina (el argentino Nicolás González dio positivo de Covid y será baja en el Viola). PRIMERA C La 16ª fecha del Torneo Clausura se cerró ayer con la igualdad 1-1 entre Lamadrid y Sportivo Italiano. A falta de tres jornadas para el final, Ituzaingo manda con 33 unidades, pero en la anteúltima fecha quedará libre. Berazategui es escolta con 31; y Laferrere se ubica tercero con 28. DELBO NO LEVANTA Federico Delbonis perdió ayer 6-2 y 7-6 ante el español Pablo Andújar en la primera ronda del ATP 250 de San Petersburgo y cosechó su octava derrota consecutiva en el circuito. Hoy, en el ATP 500 de Vienna, se presentará Diego Schwartzman ante el italiano Fabio Fognini. TORTU NO VE ACCIÓN Anoche, Oklahoma City Thunder sumó su cuarta derrota consecutiva en el arranque de la temporada de la NBA al perder 106-98 frente a Golden State Warriors. Y nuevamente, el alero santiagueño Gabriel Deck no fue utilizado por el entrenador Mark Daigneault, quien solo le dio minutos en la caída ante Houston.

