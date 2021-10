» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Presentaron la draga construida en un astillero campanense









Se trata de la embarcación Gloria P., armada por SPI Alvani en sólo 3 meses. La inversión fue de $250 millones. "La idea de presentar y promover este artefacto naval tiene que ver con lo que nos vienen diciendo a lo largo de los años sobre las incapacidades que tenemos en la Argentina, para desarrollar cualquier industria… supuestamente no somos capaces, no tenemos nivel de ingenieros, no tenemos trabajadores calificados. Nos dicen todo el tiempo lo que no somos, y en este acto estamos diciendo quiénes somos y de qué somos capaces", señaló ayer Sandra Cipolla, Presidenta de SPI Astilleros, que cuenta con 3 unidades productivas en Mar del Plata, Caleta Paula (Sta. Cruz) y Campana, sobre el arroyo La Cruz, ayer por la mañana, durante la presentación de la draga "Gloria P.", bautizada así en honor a una destacada ex colaboradora de la firma. Según se explicó en la oportunidad, se trata de una draga de succión totalmente armada en Campana en asociación con la holandesa Damen Shippyard que aportó partes y piezas que no son de fabricación nacional. La inversión fue concretada con capitales propios y asciende a $250 millones. Así, se procesaron 40 toneladas de acero y el armado se realizó en apenas 3 meses. Participaron unas 90 personas, 42 de ellas integrantes del astillero campanense. Además, se requirió los servicios de una veintena de firmas proveedoras de servicios industriales, varias de ellas radicadas en nuestro distrito, tales como JUSA y Ameghino, entre otras. Con 24 metros de eslora y 7.35 de manga, se trata de un equipo de dragado multipropósito que por su bajo calado (apenas un puntal de 1.80 metros) y maniobralidad le permite trabajar en el mantenimiento de interiores de puertos y abrir nuevos canales, alcanzando profundidades de hasta 15 metros. Además, es totalmente desarmable en 48 horas, y trasportable en contenedores, y será operada por la propia armadora, SPI Astilleros. Durante la presentación estuvieron presentes, entre otros, Juan Cruz Lucero, Sub Secretario de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires, la Subsecretaria de industria, PyMEs y cooperativas bonaerense, Mariela Bembi, la senadora provincial Agustina Propato, la diputada provincial Soledad Alonso, el Intendente Sebastián Abella, y el Secretario General del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), Juan Speroni, quien al momento de tomar la palabra hizo una encendida defensa de la industria naval argentina e hizo referencia a la línea de financiamiento de $10 mil millones que días atrás anunció el gobierno nacional para la industria naval. "No es posible que Argentina siga perdiendo unos 6 mil millones de dólares anuales por no tener una marina mercante", señaló. A su turno, el Intendente Abella destacó la importancia de la obra para Campana: "Felicito a las autoridades de la empresa como a sus empleados por llevar adelante esta obra tan significativa para el país y, en especial para la ciudad. Porque es un logro que posiciona a Campana como eje para el desarrollo de la industria naval". El simbólico corte de cintas estuvo a cargo de dos jóvenes trabajadores del astillero: Damián Magen y Mauro Provera. "Son tiempos - reflexionó la diputada Alonso- singulares para la industria naval argentina y su resurgimiento. La voluntad está, con un Estado presente y se traduce en la línea de financiamiento que mencionó Speroni, y otras decisiones estratégicas para el sector como lo es la licitación del dragado de canal Magdalena en el estuario del Río de La Plata. Acá vemos una inversión privada, una empresa que apostó en un momento difícil, en plena pandemia, y en vez de cerrar eligió apostar por el trabajo y sus trabajadores... es fundamental crear conciencia entre los emprendedores y empresarios de que tienen un Estado que los va a apoyar y acompañar para que sus proyectos productivos se hagan realidad y generen empleo en cantidad y calidad".

El intendente Sebastián Abella acompañó este miércoles por la mañana la presentación de la draga nacional “Gloria P."





Damián Magen y Mauro Provera fueron los encargados del simbólico corte de cintas.





Diseñada para trabajar en el mantenimiento de interiores de puertos y abrir nuevos canales, la draga alcanza profundidades de hasta 15 metros.





"En este acto estamos diciendo quiénes somos y de qué somos capaces", señaló Sandra Cipolla, Presidenta de SPI Astilleros, en la foto flanqueada por el Sub Secretario Lucero y el Intendente Abella.





Soledad Alonso y Juan Speroni. "Es fundamental crear conciencia entre los emprendedores y empresarios de que tienen un Estado que los va a apoyar y acompañar", señaló la diputada.

