Choque de moto y auto, sólo golpes

Un Renault 19 y una Honda Wave con dos ocupantes colisionaron el martes por la noche en el cruce de avenida Varela y Capilla del Señor. La joven que iba de acompañante en la moto fue trasladada por el SAME al hospital municipal pero en primera instancia no parecía presentar lesiones de gravedad. En el lugar estuvieron presentes efectivos de Comando Patrulla y personal de Tránsito Municipal.

#Dato choque en Avenida Varela y capilla del señor. Un Renault 19 y una Honda Wave 110. Ambos ocupante de la moto portaban casco, la joven fue asistida y trasladada por SAME 3. En el lugar estuvo presente Dirección de Tránsito y Comando Patrulla pic.twitter.com/Aqar4d8i2v — Daniel Trila (@dantrila) October 27, 2021