Elisa Abella compartió una nueva reunión con adultos mayores de la ciudad

En esta ocasión, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura propició un encuentro donde se dialogó sobre los cuidados que deben tener para no ser víctimas del "cuento del tío". La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, sigue estando cerca de los adultos mayores de la ciudad y, esta semana, compartió un nuevo encuentro con foco en la seguridad. La reunión se llevó adelante en la Plaza Italia junto al secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano y el subsecretario de Planificación y Coordinación Operativa, Nerio Nogueira, quienes brindaron información sobre los cuidados que deben tomar para no ser víctimas del "cuento del tío" u otros engaños o estafas cometidas por delincuentes a través de llamados telefónicos o en la vía pública. En este marco, aconsejaron no brindar datos personales ni de ninguna cuenta bancaria al momento de recibir un llamado telefónico. Además, nunca dejarlos ingresar al interior de su hogar ni entregar suma de dinero a desconocidos. Las autoridades también recomendaron a los adultos mayores la utilización de la aplicación "Alerta Campana" para denunciar cualquier situación que consideren sospechosas. "Es importante que estemos cerca de los adultos mayores brindando actividades de recreación y de vinculación entre pares pero también con charlas informativas para evitar que sean victimas de engaños. Y ello lo hacemos con acciones concretas que los tienen como protagonistas junto a distintas áreas del Municipio", enfatizó Elisa Abella.

