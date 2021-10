» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Ahora, entidades públicas podrán realizar trámites íntegramente online









El director de Entidades de Bien Público, Luis Costa, informó que desde el lunes 25, la Provincia habilitó una web para realizar una numerosa cantidad de gestiones en forma online. La Dirección de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de Campana, informa a las Asociaciones civiles que, a través de la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas, pueden dar inicio a las tramitaciones íntegramente online a través del sistema de formularios digitales del Gobierno de la Provincia. A partir del lunes 25 de octubre, se autorizó dicho sistema como canal alternativo y complementario a las presentaciones en soporte papel, que continuarán habilitadas con normalidad. Para ello, los interesados deberán ingresar a la web https://www.gba.gob.ar/dppj En dicha sección, también se incorporan los trámites de reserva de denominación, solicitud de informes, solicitud de copias certificadas, cambio de plazo y solicitud de desarchivo de expedientes. El sistema de formularios digitales de la Provincia de Buenos Aires, verifica la identidad del usuario a través de su CUIT y Clave fiscal. La Dirección de Entidades Pública del Municipio informó que progresivamente se incorporarán a esta modalidad todos los trámites del organismo (reformas, cambios de sedes, designación de autoridades, etc). "El objetivo es generar un legajo digital de cada entidad que permita un trabajo más ágil, con un resguardo de la documentación que no es susceptible de deterioro o extravió. Así, se reduce también significativamente y progresivamente el espacio físico del archivo", comentó el titular del área, Luis Costa. Además, informó que "hasta tanto se implemente el régimen del domicilio electrónico, las instituciones que inicien gestiones deberán constituir como tal una dirección de correo electrónico en la que recibirán los documentos inscriptos, o los informes solicitados, con firma digital de los funcionarios intervinientes, lo que permite la reproducción sin costo alguno, y su remisión a entidades públicas (organismos nacionales, provinciales y municipales) y privadas (entidades financieras, aseguradoras, empresas de servicios) medios electrónicos". Para mayor información, los interesados podrán solicitar turno dppj_zaratecampana@cazc.org.ar (Delegación Campana de Personerías Jurídicas). "Nosotros estamos para ayudar y brindar detalles de las diversas gestiones en nuestra oficina de entidades. Para ello, los invitamos a acercarse a Jacob 820 (1º Piso) de lunes a viernes de 7 a 15", cerró Costa.



Luis Costa, titular del área, brindó detalles de las gestiones que podrán realizarse en forma online.



P U B L I C I D A D