Lagar: "Los vecinos de Campana estamos cansados de la inseguridad"

"No puede ser que estén los delincuentes afuera y los vecinos encerrados en sus casas. Hace tiempo venimos diciendo que para combatir la delincuencia sólo hace falta una decisión política, y lo repitió el mismo diputado de Juntos que visitó la ciudad, así que el Intendente debería ponerse a trabajar urgentemente", aseguró el candidato a concejal por el espacio Vamos con Vos. "La situación en Campana es realmente preocupante. Todos los días me informan los vecinos sobre los hechos delictivos que ocurren a diario, y coinciden en que el Municipio no está haciendo nada para prevenir estos actos de violencia que nos mantienen intranquilos". "Hace semanas dijimos que la inseguridad es una decisión política, y lo confirmó el mismo diputado de Juntos que trajo el Intendente Abella. Nosotros le decimos que es hora de ponerse los pantalones largos y arremangarse la camisa, porque los vecinos han tenido suficiente. Es hora de trabajar en serio y luchar contra la delincuencia", enfatizó Octavio ´Chiche´ Lagar, quien reveló que recibe mensajes de los vecinos reclamando por más seguridad diariamente. El candidato -quien es acompañado en su lista por Noemí ´Katty´ Altimari-, reclama que "el estado municipal está muy ausente, y esta situación hace que nuestra ciudad parezca una zona liberada". "La delincuencia es un factor preocupante en toda nuestra localidad, no sólo en el centro, sino especialmente en los barrios", afirmó Lagar, y continuó: "Ayer, por ejemplo, me hablaron sobre una vecina trabajadora que le robaron la moto en el KM. 70, la pasarela de Albizola. La mujer, madre de 2 hijos, tiene dificultades para volver a salir a la calle después de este episodio, lastimosamente, y está completamente aterrada. Para su suerte, el dueño del local gastronómico donde trabaja le paga un remis que la lleva de ida y vuelta con sus hijos al colegio y al trabajo. Pero si así no fuera, no saldría de su casa por el miedo", señaló. Por otro lado, agregó: "Es así que también los malhechores se aprovechan los adultos mayores cuando van a cobrar jubilación y le roban los pocos pesos que reciben de pensión". "Esto no puede seguir así, es inadmisible", consideró el primer candidato a concejal por el espacio Vamos con Vos, que en el país lidera Florencio Randazzo. En último orden, Lagar planteó: "No puede ser que estén los delincuentes afuera y los vecinos encerrados en sus casas. Cuando Santilli estuvo en Campana, dijo en conferencia de prensa al lado del Intendente Sebastián Abella, que para combatir la inseguridad sólo hacía falta decisión política; y yo lo venía diciendo desde hacía un mes antes". "¿Qué están esperando los dirigentes de nuestra ciudad? ¿Que maten a los vecinos? Tenemos derecho a vivir con tranquilidad, y ya es hora de que la situación cambie. Queremos un espacio en el Concejo Deliberante para llevar el reclamo de los ciudadanos al municipio; tenemos que garantizar el bienestar de la gente", finalizó el candidato.