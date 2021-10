» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Evento solidario en la Sociedad de Fomento del barrio Del Pino









Será este viernes a partir de las 19:45. Habrá shows en vivo y buffet. La entrada es un juguete o se cobra $250 la entrada (por persona). Menores de 12 (doce) años no abonan. Este viernes 29 de octubre a partir de las 19:45 horas se realizará un evento solidario en la Sociedad de Fomento del barrio Del Pino (Necochea 1223). Esta actividad es organizada por la Agrupación Solidaria "Tus Sueños". La entrada es un juguete o se cobra $250 la entrada (por persona). Menores de 12 (doce) años no abonan la entrada. Habrá buffet y shows en vivo. Entre los artistas se destacan: "Chimichurri", Hernán Casanova, Claudia Giuppone, "Pura Espuma", Diego Eckerdt, "Rosario y su banda", "Nico y su sensación", Folclore, Nico Play, Orfex Rap y Florencia y su baile urbano. "Es un evento para disfrutar en familia" aseguran desde la organización. Al ser con una capacidad máxima de 300 personas, ya se puede reservar la entrada comunicándose al Tel. 3489-353762 o acercando el juguete a Carlos Fernández 316 (barrio Lubo).

Hernan Casanova será uno de los artistas del evento en barrio Del Pino.



P U B L I C I D A D