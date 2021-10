OTRO RÉCORD El mercado cambiario acentuó el nerviosismo rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y el dólar blue marcó otro récord, al alcanzar los $197, un nuevo máximo histórico para la divisa en el mercado informal. La moneda norteamericana escala casi 19% en lo que va del año en el mercado marginal -la mitad de la inflación-, mientras la brecha con el dólar oficial del mercado mayorista trepaba al 97%. Los analistas temen que esa brecha supere en breve el 100% si no llegan señales contundentes del FMI de que habrá posibilidad de un acuerdo con la Argentina por la deuda de USD45.000 millones. PRIMERA INDAGATORIA El expresidente Mauricio Macri se presenta a su primera indagatoria en una causa penal, es en Dolores y por supuesto espionaje a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan. La citación, la tercera ya que la primera estaba en el exterior y faltó al segundo llamado, la hace el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava. Bava hace pocos días rechazó una recusación que le plantó la defensa de Macri por prejuzgamiento y temor de parcialidad. Ahora define si sigue a cargo de la causa la Cámara Federal de Mar del Plata pero ello no suspende la indagatoria de hoy a las 12 del mediodía. La causa es por supuesto espionaje en la cual ya fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitular y Vice, respectivamente, de la Agencia Federal de Inteligencia. Incluso les prohíbe salir del país por peligro de fuga. CALOR MORTAL Un hombre de 56 años murió este miércoles en el interior de la Reserva Ecológica porteña tras haberse descompensado cuando realizaba actividad física en medio de la ola de calor que hay en gran parte del país. Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 15:45, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad se acercó hacia la avenida España al 1700 para asistir a un hombre que se encontraba descompensado. Los efectivos, al llegar al lugar, constataron que el hombre no respondía a los estímulos, mientras que momentos después arribó a la zona una ambulancia del SAME y los médicos comprobaron el fallecimiento de esa persona. En la Reserva Ecológica había un amigo de la víctima, quien explicó a los uniformados que en el momento de sufrir la descompensación, el fallecido se encontraba realizando actividad física.