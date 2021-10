Alberto Fernández encabezó el acto por los 11 años de la muerte de Néstor Kirchner

El Presidente fue el único orador en el homenaje que realizó el Frente de Todos al exjefe de Estado en el Club Atlético Morón. El presidente Alberto Fernández fue el único orador del acto por los 11 años de la muerte de Néstor Kirchner que organizó el Frente de Todos para homenajear al exjefe de Estado en el Club Atlético Morón. Durante el discurso que pronunció Alberto Fernández afirmó que "la inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos". El encuentro en conmemoración por la muerte de Néstor Kirchner fue impulsado por las agrupaciones La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina y Movimiento Evita y contó con la presencia de dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo. Al respecto, Fernández analizó que ese alza "no es un problema de emisión monetaria" sino de la "concentración de la producción de alimentos y la fijación de los precios en pocos operadores" del mercado. "Para eso hay que ser firmes, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir, porque no es justo que los precios de alimentos básicos crezcan del modo que crecen cuando los ingresos de los que trabajan no crecen del mismo modo", planteó el Presidente. El mandatario también criticó a la oposición de Juntos por el Cambio que "se rasgan las vestiduras contra los Precios Máximos" que fueron fijados por la Secretaría de Comercio Interior. "Nosotros no tenemos la duda que tienen ellos", dijo Fernández y completó: "Entre los que especulan y los argentinos que tienen hambre, nosotros nos ponemos al lado de los argentinos que tienen hambre". Además, el homenaje de Néstor Kirchner tuvo réplicas en distintos puntos del país, donde el peronismo se concentró en plazas, parques y otros espacios públicos bajo la consigna "Imitemos el Ejemplo", en referencia al pago al FMI saldado por la administración del expresidente en 2006. El presidente Alberto Fernández enfatizó que su Gobierno no va a "arrodillarse" ante el FMI y prometió que buscará un acuerdo que "no condicione" el futuro de los argentinos, al trazar un paralelo entre la situación que vivía el país en 2019 y la que afrontó en 2003 al asumir el poder Néstor Kirchner. "No vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos; si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar por pagar una deuda; voy a cerrar con el fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos", expresó durante su discurso el Presidente. Frente a un estadio colmado de militantes, acompañado por muchas de las principales figuras del FdT, Fernández reivindicó las políticas impulsadas por Kirchner y aseguró que para su gestión "nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído ahí". "No pensamos en un país para pocos, sino para todos; no tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes. Todos sabemos quién juega para la gente y el pueblo y quién para otros intereses", planteó el mandatario. La vicepresidenta Cristina Fernández recordó a Néstor Kirchner con una publicación en su cuenta personal de Twitter a la cual acompañó con el mensaje "siempre primer Argentina". "Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950", escribió la vicepresidenta en el posteo que realizó junto a un video en el que se ve al expresidente en diferentes momentos de su vida. Algunas de las frases de Néstor Kirchner que destacó Cristina Fernández fueron "no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria" y "ni claudicar ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos".

