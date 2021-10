» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/oct/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Método TISO; ¿Cuál es mi peso ideal? ¿Cómo puedo plantear mi objetivo?















Dra. Cecilia López @dra_cecilialopez





Lic. Irina Reboni @mireh_salud Método TISO (Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad) Haciendo un poco de historia cuando un paciente va al diabetólogo por tener glucemias altas o una hemoglobina glicosilada elevada, el paciente y el médico como equipo se plantearán un valor objetivo, pero el propio paciente no podrá lograrlo por sí sólo sin cambiar algo en su estilo de vida. Generalmente le indican medicación o plan alimentario o ejercicio físico. Lo mismo ocurre si realizamos una consulta al cardiólogo porque estamos con la presión alta y el médico nos indica que el objetivo será lograr una presión de 130/85 mHg. Nuevamente el paciente no logrará el objetivo si no cambia algo en su estilo de vida, sea con medicación o plan alimentario reduciendo la sal o haciendo ejercicio. Entonces llegamos a nuestro punto en cuestión, nuestro título. Cuando visitamos un nutricionista pensamos en llegar a un número en la balanza, "aquel que tenía a los 20", "aquel que tenía antes de casarme", "el peso que me quedó después de estar 1 mes caminando en un viaje". ¿Notan la diferencia? Cuando vamos al médico él es quien indica los objetivos adecuados a nuestra patología y edad, cuando vamos al nutricionista generalmente el paciente es quien primero plantea su objetivo. Ahora bien, esta en la habilidad, experiencia y manejo del Licenciado en Nutrición en lograr guiar al paciente a un objetivo REAL, alcanzable para la etapa de la vida que está cursando, dependiendo de los horarios laborales o familiares, de la economía presente y de las motivaciones que tenga dicho paciente. Si nosotros planteamos un objetivo, que sabemos como profesionales que no se logrará, sólo obtendremos un paciente frustrado por no conseguir su meta. Como vemos, la tensión arterial, la glucemia o el peso corporal no son variables controladas por los pacientes, sino que son resultado del equipo de sostener en el tiempo comportamientos saludables. Entonces estos deben ser los objetivos para los pacientes. Lo que nosotras, desde #metodotiso buscamos, es un rango de PESO POSIBLE, aquel donde el paciente esté saludable, donde pueda sostener un comportamiento sano sin caer en prohibiciones adecuado a su etapa etaria y sus patologías asociadas. Además, el éxito no es más que la distancia entre las expectativas y los resultados, logrados no en decisiones unitarias sino en conjunto cuál es el mejor para lograr el objetivo. Conclusión: debemos plantear nuestras metas dentro de parámetros saludables, adecuados y sostenibles en el tiempo. Dra. Cecilia Lopez @dra_cecilialopez - Lic. Irina Reboni @mireh_salud - NotiCMR - Centro Médico Rawson - cmrdrapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

