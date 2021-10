» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El Capitán del Espacio dejará de tener el nene astronauta en el alfajor









La golosina deberá adecuarse y ya no podrá tener a la famosa ilustración del astronauta en su empaque. Este martes se aprobó la Ley de Etiquetado Frontal y son muchas las marcas que deberán hacer cambios en sus productos para adecuarse a la nueva reglamentación. Entre ellas está el histórico alfajor Capitán del Espacio, que deberá hacer modificaciones que alterarán la entrañable golosina, en especial en su envoltorio clásico. Hay otras cuestiones incluidas dentro de las nuevas reglamentaciones. Una de ellas indica que se prohíbe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos o la promesa de entrega de obsequios y premios. Y esta es la regla a la que deberá adecuarse el Capitán del Espacio, que ya no podrá tener a la famosa ilustración del astronauta en su empaque. Así, el legendario logo, que tiene una historia de 59 años, cuando nació la marca, deberá ser reemplazado por otro.



Fuente: https://telefenoticias.telefe.com/

