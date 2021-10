» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Espejo 6 - Energía del 28/10/2021 - Trecena del Caminante del Cielo

Por Alejandra Dip













Alejandra Dip









Astrología Maya. Año Semilla 3. El Espejo ordenamiento emocional, ordenamiento universal. Corta con las ilusiones, con las apariencias. Refleja la verdad, la realidad. Día 95 del Año Solar Semilla 3. Día 11 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 4 de la 14ava semana del año, semana roja. Estamos en el Día 58 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del Norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 58 - Espejo 6 - autoguía. Hoy es día portal, la Energía del Espejo en el tono 6 está potenciada 13 veces. Energía de corte, multiplicada. Jornada para decir BASTA de sacrificios, para liberarnos. No hay modo de continuar en el camino si todo lo que sentimos pesa, y caminar, avanzar es realmente una tarea sufrida, de sumisión, de abnegación. Este día nos ayuda a salir de ese estado opresor donde nos sentimos víctimas, el Espejo nos guía para dejar la negación. Damos fluidez a situaciones estancadas, debemos evitar esconder emociones de resentimiento, mejor es reconocerlas y sacarlas del paso. Hoy se nos pueden revelar situaciones que estábamos esquivando ver, negando. El Espejo nos viene a conectar de una vez, cuerpo y mente, para que podamos dejar de exigirle al cuerpo cosas que no puede hacer. Necesita que lo escuchemos. Nuestro cuerpo habla cuando nuestra boca calla, nuestro cuerpo le habla a la cabeza que no quiere escuchar. Basta de tanta exigencia, tanto rigor, tanto sacrificio siempre. La máquina necesita parar, necesita descansar, necesita cuidados y amor. Aún cuando muchos no estén trabajando, no trabajar no significa que estemos escuchando al cuerpo, conectar con lo que nos pasa es la tarea. Conectados con nosotros mismos para acomodar todo y poder llegar a la transformación. No se acepta patear la pelota para el otro lado, nada de novelas dramáticas, ni depresiones, ni pesimismo. HOY REALISTAS, aceptando, permitiendo que lo bueno llegue. Las injusticias no caben en un día espejo, no son toleradas. Energía que echa luz a la oscuridad y nos hace cambiar de rumbo si podemos darnos cuenta que nos estábamos inmolando por el camino elegido. Hoy se pueden hacer pedidos de corte de lazos, de esos que queremos terminar y nunca podemos, cortar con los que nos contaminan y nos desgastan. Día de orden, de consejos, y de esclarecimiento. Hoy se caen las máscaras. La verdad será reflejada. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

P U B L I C I D A D