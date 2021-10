» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 28 de Octubre









DÍA MUNDIAL DE LA ANIMACIÓN Celebrado desde el año 2003 por iniciativa de la Asociación Internacional de Films y Animación (ASIFA), en este día se conmemora la primera proyección de cine animado. La cual fue realizada por Charles-Émile Reynaud, pionero de la animación, en el Museo Grévin de París en el año 1892; a través del Teatro Óptico, invento que consistía en un sistema de espejos y lentes que permitían proyectar 15 imágenes por segundo, proyectó "Las pantomimas luminosas". La misma incluía 3 películas: "Un bon bock", "Pauvre pierrot" y "Clown et ses chiens" que fueron un gran éxito. Además, llegaron a hacerse 12 funciones por día durante dos años consecutivos. En lo que respecta al primer largometraje animado del mundo, se estima que el mismo lo realizó el caricaturista Quirino Cristiani en nuestro país en el año 1917; "El Apóstol" fue una sátira animada del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Catorce años después, Cristiani estrenó "Peludópolis", primera película animada con sonido, que fue un fracaso y, en el año 1938, proyectó la película "El mono relojero". Por otra parte, en el año 1942, se estrenó "Upa en apuros", la primera película del emblemático personaje "Patoruzú". Más tarde, Manuel García Ferré llevó a sus queridos personajes a la televisión con el programa "Las aventuras de Hijitus". Con el correr de los años se estrenaron las películas "Dibu" (1997), "Mercano, el marciano" (2002) y "Metegol" (2013), entre otras.



UBALDO FILLOL DEBUTA EN RIVER Ocurrió en el año 1973 cuando River se enfrentó a San Martín de Mendoza por la sexta fecha del Torneo Nacional; en aquella ocasión, "El Millonario" se impuso 3-0 con dos goles de Norberto Alonso y un tanto de Carlos Morete, un gran comienzo para el "Pato" que mantuvo su arco en cero. Antes de arribar a River, el arquero había jugado en Quilmes, club en el cual debutó en Primera División, y Racing, equipo en el cual se consagró campeón de la Supercopa Sudamericana en el año 1988. El "Pato" Fillol defendió el arco "millonario" en 405 partidos, durante 10 años, en los cuales se consagró campeón del Metropolitano (1975, 1977 y 1979), Nacional (1975, 1979 y 1981) y el Campeonato de Primera División 1980: "El arco de River no es el más grande del mundo como dicen muchos, sino que el arco de River es el arco con más historia en el mundo por los arqueros que tuvo" expresó en una entrevista con "Líbero".



SE LANZA "CHANTAJE" Un día como hoy en el año 2016, Shakira junto a Maluma lanzaban el sencillo "Chantaje". Perteneciente al álbum "El Dorada" (2017) y compuesto por los cantantes colombianos junto a Dahiana Estrada y Joel A. López Castro, la canción fue un gran éxito: "Nos propusimos hacer una canción mundial y eso [el sencillo] se convirtió en uno de los himnos más grandes de la música latina hasta el momento" dijo Maluma.



