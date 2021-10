P U B L I C





El Presidente de la Liga, Danny De León, remarcó la participación de 22 clubes y el haber alcanzado los 2.124 fichajes entre jugadores y jugadoras. Y bregó por "un campeonato modelo". El martes por la noche, la Liga Campanense de Fútbol realizó la presentación y el sorteo de su "Torneo 90 años" en el Teatro Municipal Pedro Barbero. Así preparó definitivamente el terreno para volver a la competencia oficial después del larguísimo parate por la pandemia. "Estamos ante un torneo histórico", aseguró el Presidente Danny De León, en referencia a la gran participación: "habrá 22 clubes por primera vez en la Liga y tenemos 2.124 jugadores y jugadoras fichados", remarcó en ese sentido. "Fuimos en 47 oportunidades a fichar y en 52 oportunidades a hacer revisación médica a todos los barrios de Campana", agregó, al tiempo que adelantó que "pronto" se iniciará también el fichaje de los infantiles: "Esperamos no menos de 2.500 chiquitos", marcó. Posteriormente, tras los sorteos de los campeonatos de Primera, Tercera, Cuarta y Quinta División y del Torneo Femenino, De León les pidió a los representantes de todos los clubes hacer el esfuerzo para llevar adelante "un campeonato modelo", que sea solamente "una justa deportiva" en la que se le diga "no a la violencia". Y reveló que la Municipalidad de Campana "se ha comprometido a afrontar los costos de los operativos policiales de los partidos de Primera División". Anteriormente, el Presidente de la Liga había resaltado el valor social que tienen los clubes en sus barrios y cómo lo han demostrado durante la pandemia y los problemas que generó el aislamiento: "Le dieron prioridad al trabajo social y ayudaron a la gente que le faltaba el morfi, a la que no tenía laburo, a la que se había enfermado. Y eso me enorgullece. Estuvieron a la par de sus vecinos y demostraron que no solo jugamos a la pelota, sino que somos clubes sociales", señaló durante su discurso y encendió un fuerte aplauso de todos los presentes. Y esa presencia social también la adoptó la Liga al nombrar "Keila Moreira" al Torneo Femenino: "Es la forma que encontramos de seguir pidiendo justicia y de acompañar a su familia en ese reclamo", explicó, al tiempo que informó que la Liga ha creado el Departamento de Género y Diversidad. "Queremos que todos los clubes se comprometan a trabajar en estas cuestiones", remarcó. Uno de los invitados especiales que tuvo el evento desarrollado en el Teatro Pedro Barbero fue Jorge Garavano, delegado regional del Consejo Federal de Fútbol, quien elogió el trabajo de De León: "Está llevando a la Liga de Campana al lugar en donde la Liga de Campana tiene que estar". Además, también destacó el trabajo de los clubes en los tiempos de pandemia: "Quedó claro que cumplen una función social. Por eso digo que si un club no puede participar de un campeonato, no dejemos de destacar la función social que seguramente cumple más allá de la competencia deportiva". Finalmente, aseguró que trabajará junto a la Liga Campanense para que todos aquellos jugadores mayores de 8 años que estén fichados sean incorporados al sistema COMET, para que quede registrado el trabajo de formación que los clubes locales hacen y para que ello, llegado el caso, pueda ser reconocido económicamente. Finalmente, también tomó la palabra Gastón Cattoni, Director de Coordinación Estratégica de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De), organismo con el que la Liga de Campana está en permanente contacto para la habilitación de las diferentes canchas, un tema fundamental para poder desarrollar la competencia. "Estamos abiertos a que nos inviten a sus estadios y poder visitarlos y colaborar, asesorarlos y proponerles ideas en todo lo que podamos. La intención es que todos puedan tener su cancha y puedan jugar de local, siempre con las condiciones mínimas de seguridad establecidas", comentó.

EL PRESIDENTE DE LA LIGA, DANNY DE LEÓN, ENCABEZÓ LA PRESENTACIÓN DEL “TORNEO 90 AÑOS" QUE SE REALIZÓ EL MARTES EN EL TEATRO PEDRO BARBERO. TERCERA, CUARTA Y QUINTA DIVISIÓN En nuestra edición del miércoles informamos cómo habían quedado configurados el Torneo de Primera División y también el Torneo Femenino. Para completar lo que dejó el sorteo del martes por la noche, presentamos también cómo quedaron conformados los campeonatos de Tercera, Cuarta y Quinta División. TERCERA DIVISIÓN Participan 26 equipos que fueron divididos en dos zonas de 13. En la Zona A jugarán: Villanueva "A", San Felipe "A", Leones Azules, San Jacinto, Las Campanas, El Junior, Otamendi, Del Pino, Barrio Lubo, La Josefa "A", San Luciano, Defensores de La Esperanza "A" y Las Praderas. En tanto, la Zona B quedó integrada por Defensores de La Esperanza "B", San Felipe "B", Santa Lucía, Las Palmas, Norte FC, Lechuga FC, Albizola, Mega Juniors, San Cayetano, Villanueva "B", Urquiza y La Josefa "B". CUARTA DIVISIÓN En esta categoría juvenil competirán 14 equipos, que también fueron divididos en dos zonas. En la A quedaron: Norte FC, Del Pino, Lechuga FC, Las Campanas, San Felipe, La Josefa y San Luciano. Y en la Zona B jugarán El Junior, Mega Juniors, Albizola, Desamparados, Villanueva, Otamendi y Defensores de La Esperanza. QUINTA DIVISIÓN En la menor de las categorías juveniles habrá 13 equipos participantes. En la Zona A estarán: Norte FC, La Josefa, Lechuga FC, Villanueva, Las Praderas, Leones Azules y Las Palmas. Mientras en la Zona B jugarán: Real San Jacinto, Defensores de La Esperanza, San Felipe, Urquiza, Santa Lucía y Barrio Lubo.