Como de costumbre en esta época del año realizamos una visita a la hermosa Villa Paranacito distante 96,500 kilómetros de nuestra localidad. Se llega a la Villa cruzando el puente Zárate Brazo Largo y continuando por ruta 12 hasta el kilómetro 151, donde a mano derecha se toma la ruta provincial 46 por 22 kilómetros, los últimos cinco kilómetros todavía son de ripio muy consolidado. Allí se da con el acceso a la ciudad. Nos sorprendió lo cambiada que está Paranacito, empezando por su calle principal de ingreso donde además de haber sido asfaltada se realizaron vallas de hormigón armado de contención contra posibles inundaciones. El sector de parquizado frente a la playa, en cercanías de la terminal de ómnibus, esta inmejorable, allí disfrutan también sus residentes al atardecer con su mate en mano. Por nuestra parte, como de costumbre, nos embarcaríamos con nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui, con quién iríamos en busca de las tarariras. Embarcamos en el muelle detrás de la terminal y Oficina de Turismo, hasta donde Gustavo llegó con su embarcación de 6,75 metros de eslora y 2,15 metros de manga, motorizada con un Mercury de 125 HP y con una práctica cabina la cual es sumamente confortable para los días fríos, incluyendo además un sanitario a bordo lo que es indispensable cuando la jornada de pesca se realiza en familia. Después de los saludos con Gustavo y de haber cargado a bordo todos nuestros elementos de pesca, bebidas y comestibles para esta jornada, salimos a marcha lenta por el Paranacito hasta empalmar por las Tintas y de ahí hasta salir al río Uruguay. En este viaje ya nos dimos cuenta que no podríamos intentar con el dorado sobre el río Uruguay, porque las ráfagas de vientos que teníamos estaban entre los 50 y 60 kilómetros por hora, realmente inesperado para nosotros, por lo que la decisión fue intentar la pesca dentro de los arroyos y canales de la zona. En primera medida, navegamos hasta la desembocadura del Brazo Chico, donde apenas pudimos ingresar con la pata del motor arriba debido a que el río se encontraba en bajante. Después de fondear cerca de unos carrizales procedimos al armado de nuestros equipos, compuestos por varas de metro ochenta a dos metros diez, reeles rotativos y del tipo huevitos algunos con nylon de 40mm y otros cargados con multifilamento, líder de acero con anzuelos 7/0 y plomo pasante de unos 20 gramos. Los encarnes en forma casi exclusiva con águilas vivas y en rodajas. Los primeros intentos nos dieron para piques un tanto extraños, que creemos fueron de palometas ya que las anguilas vivas salían prácticamente mutiladas sin cola y sin cabeza. En cuanto a las rodajas encarnadas literalmente desaparecían, así las cosas estábamos tratando de pescar con un viento que no mermaba y una marejada más que importante. Primer pique y clavada acertada de Gustavo saltando fuera del agua a la distancia un lindo dorado, el cual después de varios saltos acrobáticos fuera del agua llegó a bordo, filmación, fotografía y al agua. Sin más capturas en este primer lugar y en busca de un sector tal vez más reparado navegamos unos minutos y nos amarramos en un canal donde nos costó mucho el ingreso por falta de agua, pero una vez adentro teníamos unos 3 metros de profundidad. Lo que sí fue imposible fue encontrar reparo, aquí fue uno de mis equipos que marcó una corrida importante y clavada la pieza, comenzó la lucha con un lindo ejemplar de tararira, nuevamente foto, filmación y al agua. El mediodía nos sorprendió con unos 32 grados de temperatura, por lo que se impuso el buscar el reparo de la sombra bajo unos añosos sauces, donde disfrutamos de unos refrescos y de unos exquisitos fosforitos de panadería Fénix. Finalmente, sin que el viento mermara su intensidad y el río no dejara de bajar, decidimos regresar donde Gustavo había logrado su dorado. Aquí reacondicionamos los equipos y carnadas, ya que si bien habíamos llevado equipos para intentar la pesca con señuelos era imposible direccionar los mismos por el viento. En esta oportunidad, recibí en uno de mis equipos encarnados con daditos de sábalo un fuerte pique y corrida, aseguré la pieza clavándola con firmeza y comencé una hermosa pelea, con lo que en principio creí a lo lejos que era un dorado por la forma que saltó fuera del agua cuando lo clavé en el anzuelo. Si bien pegaba corridas en todas las direcciones, nunca más salió fuera del agua saltando, hasta no estar a metros de la embarcación donde se dejó ver un hermoso ejemplar de boga, la que Gustavo boneteó con gran maestría y nuevamente después de la filmación y fotografía regresó al agua. Promediando las 16 horas y viendo que el viento y la bajante no tenían la más mínima intención de parar, decidimos dar por terminada esta jornada de pesca ya que no podíamos entrar en los mejores pesqueros por la falta de agua y antes de quedar varados en algún lugar decidimos regresar a puerto. Llevo, creo, más de 20 años pescando en estos arroyos y canales de Paranacito en la compañía de un gran conocedor y guía de pesca como lo es Gustavo Ramondegui, con el que hicimos infinidad de programas televisivos con todas las especies, pejerrey, bagre de mar, tarariras, dorados, bogas y variada en general. Sinceramente, esta es la primera vez que por efecto del viento y la bajante tuvimos que suspender la pesca temprano y es la primera vez que solamente dimos con tres piezas, cuando la semana anterior se habían logrado por ejemplo una veintena de tarariras. Bueno cosas que tiene la pesca y debe ser por eso que nos gusta tanto no? Nunca hay una igual a otra. EL PIQUE DE LA SEMANA Santa Elena – Entre Ríos: El río repuntó muy lindo, esperemos que se mantenga. El agua se está empezando aclarar y ya se está poniendo en condiciones para lo que es artificial y buscar el dorado, donde la pesca se va a poner buena seguramente. Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: La pesca en la zona sigue muy floja. Como les comentaba en el informe anterior venían creciendo todos los puertos aguas arriba de la represa. Ya el agua llegó al Lago de Salto Grande por lo que la represa está largando mucha agua. Hoy cuentan con un río muy correntoso con aguas turbias, lo que complica mayormente la pesca. Están con un río frente al puerto con una altura de 2,30 metros con aguas en creciente, así que se calcula que por una o dos semanas más por lo menos hasta que se acomode el río, recién ahí van a estar viendo con qué condiciones de pesca se encuentran. La Paz – Entre Ríos: En cuanto al río os viene recuperando nivel de agua, ya subió 1,20 metros en el puerto de la Paz. En cuanto al pique se está dando con el agua clara, pescando al golpe, haciendo bait cast, fly cast o spinning a la deriva, cuando es al golpe con carnada preferentemente sin plomada y utilizando el motor eléctrico de la embarcación para mantenerse siempre a la misma distancia. Se están dando lindos piques de dorados y por ahí se dan algunas piezas importantes. De fondo gareteando o anclado arriba de los pozones con plomada pesada se están dando algunos lindos ejemplares de surubíes. La variada está siempre presente, hay buena cantidad de bagres amarillos, moncholos, armados, paties, y en las piedras comenzaron a salir bogas. Concordia –Entre Ríos: Con buena altura el río Uruguay, con alrededor de los 5 metros y se está dando bien la pesca del dorado. Aparecieron algunas bogas porque de a poco se están arrimando los primeros cardúmenes. El dorado se está dando bien, está tomando bien la carnada y los días de viento hay que hacerle trolling. Por lo que por unas semanas más va a estar linda la pesca en Concordia. Santa Fe – Lagunas La Soraida y La Picasa: De momento las lagunas siguen abiertas, tanto La Soraida como La Picaza. Laguna La Soraida, acá de Villa Cañas pesquero Luis Rovea, la pesca está muy pero muy entretenida, se está pescando buena cantidad de pejerreyes chicos y medianos. El pescado grande ya prácticamente no dejó de picar pero es cuestión de encontrarlo y que te toque el día que quiera picar porque ya se está cerrando la temporada. Respecto a la laguna La Picasa, el otro gigante ubicado al sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, también continúa activo el pique del pejerrey aunque ha aflojado bastante, porque se activó mucho el dientudo. Como vengo diciendo cada semana, charlando con los guías, me comentan que sacan 30 dientudos y 40 pejerreyes. Esta laguna con sus dos pesqueros estarán abiertas hasta fin de mes y después cierran hasta la temporada que viene. Carmelo – República Oriental del Uruguay: Por la zona lo más relevante es el bagre de mar, el que está muy desparramado. No hay cardúmenes muy grandes pero hay bagres en todos lados. Al no estar acardumado las pescas son relativas con 7,8 o 9 capturas, no son pescas muy cuantitativas, pero sí de tamaños en líneas generales todo el bagre que hay es de buen tamaño. Empezó a darse también el dorado que apareció bastante y bogas hay alguna que otra salteada pero no está firme todavía. En nuestro programa televisivo Nº 903 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en nuestra nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

