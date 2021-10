También había sido el referee en el partido de la primera rueda. El encuentro se jugará el sábado desde las 17.15 horas en el estadio de Mitre y Puccini. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer que Luis Lobo Medina será el árbitro del encuentro que Villa Dálmine y Gimnasia de Jujuy disputarán este sábado desde las 17.15 horas por la 32ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional en el estadio de Mitre y Puccini. Curiosamente, Lobo Medina ya dirigió el duelo entre ambos equipos de la primera rueda, cuando el conjunto jujeño se impuso 1-0 como local en la 15ª jornada de la actual temporada. Esa fue una de las presentaciones más flojas del ciclo de Marcelo Franchini como DT del equipo de nuestra ciudad. Otra actuación similar (por lo mala) ocurrió ante Santamarina en Tandil, también con el mismo referee. Así, bajo su tutelta, el Violeta acumula tres victorias, dos empates y cinco derrotas en diez encuentros. En esta oportunidad, Lobo Medina estará acompañado por los asistentes Mariano Rúas y Gisela Trucco y por el cuarto árbitro Ramiro López. COMIENZA MAÑANA Esta 32ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional arrancará el viernes con dos partidos nocturnos: Atlético de Rafaela (ya sin Walter Otta como DT) recibirá a All Boys, mientras Deportivo Morón visitará a Santamarina de Tandil con la chance de quedar como único líder en caso de ganar. SENSACIONES ENCONTRADAS El defensor Maximiliano Pollacchi, autor del agónico gol que le permitió a Villa Dálmine igualar 1-1 como visitante ante Tristán Suárez el pasado sábado, reconoció que el empate no fue positivo de cara al objetivo de pelear un lugar en la próxima Copa Argentina, aunque al mismo tiempo lo calificó de "valioso" por cómo se dio el partido. "Necesitábamos los tres puntos, sabíamos que no nos servía empatar y por eso arriesgamos mucho en el segundo tiempo", señaló en declaraciones a Radio City Campana, aunque también remarcó: "Por cómo se dio el empate fue un triunfo para nosotros. Es muy valioso, porque nos permite seguir en la buena racha y llegar a seis partidos sin derrotas, que es algo muy positivo para nosotros". Por su parte, el DT Marcelo Franchini no se mostró conforme con lo que hizo el equipo en Ezeiza: "No estamos bien", aseguró. Y no quiso poner como atenuante el poco tiempo de descanso que tuvo el plantel entre el partido con Ferro y la visita al Lechero: "Nos perjudicó, pero no es una excusa. Somos profesionales, estas cosas pasan y tenemos que afrontarlas de la mejor manera", explicó. "Tenemos que seguir trabajando para no repetir errores", agregó posteriormente, en referencia a que tanto el elenco de Caballito como Tristán Suárez le convirtieron al Violeta de pelota parada: "Me duele, son desconcentraciones que no pueden pasar", agregó.

