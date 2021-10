P U B L I C





CONMEBOL LO RECHAZA El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) rechazó de manera unánime la propuesta de la FIFA de celebrar un Mundial cada dos años debido a que "no hay beneficios, ni justificación". La entidad sudamericana se reunió de manera presencial en Luque (Paraguay) y con la firma de su presidente, Alejandro Domínguez, difundió el comunicado en sus diferentes plataformas. "No se encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la FIFA. En atención a ello, los diez países que componen la Conmebol se ratifican en que no participarán de una Copa del Mundo organizada cada dos años", apuntó el documento.



DOS EN DUDA Por sendas lesiones, Leandro Paredes y Alejandro "Papu" Gómez están en duda para la próxima convocatoria que hará Lionel Scaloni para los partidos que la Selección Argentina disputará en noviembre frente a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. También está en duda Nicolás González, quien dio positivo de coronavirus días atrás. LA CASA DEL 10 La casa natal de Diego Armando Maradona, ubicada en Villa Fiorito (partido de Lomas de Zamora), fue declarada este miércoles lugar histórico nacional por el Gobierno debido a la "enorme influencia" que tuvo el futbolista en la cultura popular argentina, que trascendió sus "mérito deportivos" y se convirtió en uno de los "símbolos más reconocibles de nuestra identidad". El Decreto 733, firmado por el presidente Alberto Fernández y publicado ayer en el Boletín Oficial, señala en sus considerandos que la "casa natal de Diego Armando Maradona (quien murió el pasado 25 de noviembre) representó para él, durante toda su vida, la fidelidad a sus orígenes y los profundos lazos que lo unían con su familia". MARADONA CUP El próximo 14 de diciembre, en Riad, capital de Arabia Saudita, Boca Juniors y Barcelona disputarán un partido amistoso en homenaje a Diego Armando Maradona, poco después de que se cumpla el primer aniversario de su muerte. Después de surgir en Argentinos Juniors, el 10 pasó al Xeneize en 1981 y, un año después, fue transferido al conjunto catalán. Según trascendió, el Barsa cobrará 2 millones de euros por ser parte de este encuentro; mientras la posibilidad de tener a Napoli como protagonista se cayó tras el elevado cachet solicitado por la entidad italiana. VILLA PIDIÓ PERDÓN El colombiano Sebastián Villa participó activamente de la práctica de fútbol que realizó ayer Boca Juniors y mañana volvería a vestirse de Azul y Oro en el partido de Reserva frente a Gimnasia (LP). Luego del entrenamiento, el atacante se disculpó por la actitud que tuvo (dejó el plantel y pidió ser transferido) y que generó un largo conflicto con el Xeneize: "Quiero aprovechar este momento para pedirle perdón a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve un mal momento en el que tomé una decisión errada, cualquier persona puede equivocarse", señaló