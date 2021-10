Breves: Deportivas

BARCELONA, SIN DT El crítico presente de Barcelona sigue profundizándose: después de perder como local en el derby ante Real Madrid, el conjunto catalán cayó ayer 1-0 frente a Rayo Vallecano (gol de Radamel Falcao). Esta derrota le puso punto final al ciclo de Ronald Koeman, que fue cesanteado como DT Blaugrana. El máximo candidato a sucederlo es Xavi Hernández y entre las alternativas que se mencionaron aparece también Marcelo Gallardo.



CUATRO LÍDERES Con los empates de Real Madrid (0-0 con Osasuna) y Sevilla (1-1 con Mallorca con gol de Erik Lamela) y el triunfo de Betis por 4-1 sobre Valencia (el tercero fue obra de Germán Pezzella), La Liga de España presenta hoy cuatro líderes: porque Real Madrid, Sevilla y Betis llegaron a los 21 puntos, misma cantidad que suma Real Sociedad, que hoy visita al Celta de Vigo de Eduardo "Chacho" Coudet. Además, Atlético Madrid podría unirse al grupo de equipos con 21 unidades si derrota a Levante como visitante. SERIE A DE ITALIA En el cierre de la 10ª fecha, Napoli recibe hoy a Bologna con la posibilidad de alcanzar nuevamente al líder Milan. Ayer jugaron: Juventus 1-2 Sassuolo, Sampdoria 1-3 Atalanta, Udinese 1-1 Hellas Verona, Cagliari 1-2 Roma, Empoli 0-2 Inter y Lazio 1-0 Fiorentina. EL CITY, ELIMINADO Manchester City quedó ayer eliminado de la EFL Cup al perder 5-3 en la definición por penales ante West Ham (igualaron 0-0 en el tiempo regular). En cambios, Leicester, Tottenham y Liverpool avanzaron a los Cuartos de Final. A SEGUNDA EN VIENA El argentino Diego Schwartzman debutó con victoria en el ATP 500 de Viena: ayer venció 6-2 y 7-5 al italiano Fabio Fognini. Su próximo rival será el francés Gael Monfils, quien ayer derrotó 7-6 y 6-4 al italiano Lorenzo Musetti. CERÚNDOLO, A MILAN El argentino Juan Manuel Cerúndolo (ganador en 2021 del ATP 250 de Córdoba y de tres títulos Challenger) se clasificó para disputar el ATP Next Gen Finals, el Masters Sub 21 que se realizará en Milan del 9 al 13 de noviembre. Y por la baja del canadiense Felix Auger Aliassime podría haber otro tenista nacional en este certamen: Sebastián Báez (cinco títulos Challenger en el año) está en carrera por el último boleto. SEMIS DEFINIDAS En el gimnasio Ángel Sandrin de Córdoba, ayer se disputaron los Cuartos de Final del Súper 20, primer certamen de la temporada de la Liga Nacional de Básquet. Y a semifinales avanzaron: el local Instituto (venció 89-82 a Obras Sanitarias), Gimnasia de Comodoro Rivadavia (73-71 a Quimsa de Santiago del Estero), La Unión de Formosa (71-66 a Boca Juniors) y San Martín de Corrientes (65-57 a Ferro Carril Oeste). Este jueves se definirán los finalistas: Instituto se mide con San Martín, mientras Gimnasia chocará con La Unión. POCO DE FACU El cordobés Facundo Campazzo sumó 3 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un robo en la derrota de Denver Nuggets, 122-110 ante Utah Jazz. Igualmente, sigue siendo el único argentino con minutos en la NBA: anoche, Leandro Bolmaro no vio acción en el triunfo de Minnesota Timberwolves, que le ganó 113-108 al vigente campeón, Milwaukee Bucks.