Abella reconoció el trabajo del personal municipal de salud durante la pandemia

"Gracias por cuidarnos", les dijo el Intendente al descubrir una placa en el ingreso al hospital y destacó que "todos han sido ejemplo de profesionalismo, coraje y dedicación, luchando contra el COVID-19". Cuando el miedo se apoderó del mundo, la incertidumbre se incorporó a la rutina y el desconocimiento apremió ante la urgencia, ellos dijeron presentes. El personal de salud del Hospital Municipal San José, aún ante muchas adversidades, se comprometió para "hacerle frente" a la pandemia cuando el COVID-19 irrumpió en todos los países y también se instaló en la ciudad. Por ello, en un emotivo acto, se realizó este miércoles un reconocimiento "a todo el personal que ha sido ejemplo de profesionalismo, coraje y dedicación". "Gracias por cuidarnos", reza la placa que el intendente Sebastián Abella, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi; y la subsecretaria, Eleonora Penovi, descubrieron en el hall del nosocomio, la cual está acompañada por una serie de fotografías representativas de los meses más críticos que fueron tomadas en distintas ocasiones por los fotógrafos de la Secretaría de Comunicación. Con cálidas palabras, el Intendente agradeció a los jefes de servicios y los profesionales médicos y técnicos que se desempeñan en cada uno de ellos como también al personal de mantenimiento, administrativo y de maestranza. "Para mí, su trabajo tiene un valor inmenso. Para esta ciudad, la pelea que se le dio a la pandemia no hubiera sido igual sin su constante predisposición y compromiso", agregó. Acciardi, en tanto, compartió "desde adentro" esa dura batalla. Recordó qué tan difíciles fueron esos días haciéndole frente al virus que aún no se fue, pero -como ella dice-, "por ahora, nos da un respiro". "Si miramos hacia atrás, observamos que hicimos un enorme recorrido y un trabajo inmenso. Al principio, para todos el COVID era completamente desconocido. Tuvimos que aprender mucho, prepararnos, capacitarnos e ir incorporando continuamente protocolos", comentó la secretaria. En su rol de profesional de salud, Acciardi comparte un sentimiento en común con sus colegas: el agradecimiento a las familias. "Las familias -agregó- que, aun cuando solo reinaba la incertidumbre y el miedo, ofreció respeto, acompañó y entendió nuestro compromiso pese a la exposición al virus y al alto riesgo". En sus emotivas palabras, Acciardi también destacó el trabajo articulado no solo entre los diferentes servicios del hospital sino también junto a otras áreas del Municipio, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura, encabezada por Elisa Abella, quien también estuvo presente en el reconocimiento. Además, mencionó que en esta pandemia el Servicio de Clínica Médica logró "reinventarse" y cumplir con una demanda acorde a las necesidades atendiendo a pacientes con cuadros clínicos complejos. "Pero no fueron solo ellos, sino todo el hospital por completo. Es un orgullo para mí haber dirigido este equipo durante esta pandemia. Todo el personal puso el cuerpo e hizo todo lo posible para cuidar al vecino. No alcanzan las palabras para agradecerles", cerró la secretaria. Este último comentario sintetiza el sentimiento de toda una comunidad que, en lo que seguramente sea el momento más difícil en nuestra historia, pudo contar con el Hospital Municipal. Hoy, los campanenses siguen disponiendo de un equipo no solo que demuestra a diario su profesionalismo sino también el afecto y esmero que dedican a su labor.