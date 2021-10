» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 29/oct/2021 de La Auténtica Defensa. "Comenzamos con la aplicación de terceras dosis en los grupos de riesgo"









El Coordinador del Plan Vacunate en nuestra Ciudad, Leonardo Midón, confirmó que ya comenzó el envío de turnos para el mes de Noviembre, cuando empezará a aplicarse una tercera dosis a los mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm, y a todas las personas inmunocomprometidas. Se anunció el inicio de una nueva etapa de la Campaña de Vacunación COVID-19, considerada la más grande de la historia. "En base a estudios, se decidió comenzar con la aplicación de terceras dosis a toda la población inmunocomprometida y a los mayores de 50 años que se vacunaron con Sinopharm" confirmó el Coordinador del Plan Vacunate en Campana, Leonardo Midón, quien aclaró que no hay necesidad de reinscribirse en el sistema, ya que todos los registrados recibirán oportunamente el turno como lo hicieron en las etapas anteriores. "Se tomó la decisión de dar una dosis adicional heteróloga, es decir, que puede ser de distinto componente al recibido anteriormente. Del mismo modo, todas las personas inmuno-suprimidas que hayan recibido dos dosis de cualquiera de las vacunas disponibles recibirán una dosis adicional con un esquema homólogo o heterólogo" agregó Midón, quien señaló que los vecinos comenzaron a recibir los turnos para este refuerzo. Por otra parte, el Dr. Rubén Romano sostuvo que "todas las vacunas utilizadas en nuestro país han demostrado una alta eficacia tanto para prevenir contagios, como para evitar casos graves y fallecimientos. Los estudios de efectividad tuvieron resultados altamente satisfactorios en cuanto a poder frenar el ingreso de la variante Delta, avanzando en aperturas progresivas que nos llevaron a estar viviendo una nueva normalidad. Sin embargo, la pandemia no terminó y es fundamental seguir con estrategias de cuidado mientras se avanzar en nuevas etapas de la inmunización" concluyó.

Leonardo Midón informó sobre la tercera etapa del plan vacunatorio.



