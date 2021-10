» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 29/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Vamos con Vos propone una nueva mirada sobre la educación, y busca llegar al Consejo Escolar













De cara a las próximas elecciones legislativas, el Frente Vamos con Vos -cuyos candidatos a concejales son Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí Altimari- propone romper con la polarización en el Consejo Escolar. Maximiliano Fornarini, candidato a consejero escolar que integra la lista, ofrece una nueva mirada al funcionamiento actual del Consejo local, y la problemática que sufre el sistema educativo en general. A poco de las Elecciones Legislativas Nacionales a definirse el 14 de noviembre próximo, Maximiliano Fornarini -aspirante al Concejo Escolar por Vamos con Vos que en nuestra ciudad tiene como referentes a Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí ´Katty´ Altimari-, propone que la situación del sistema educativo actual necesita una mejora urgente, y que desde su espacio consideran que "el deber político con la educación es obligatorio para mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras de argentinos". Octavio Lagar -principal candidato del Frente que lidera Florencio Randazzo-, señaló que las condiciones edilicias en las instituciones de Campana son el principal problema a solucionar: "Esta realidad es visible para cualquiera que visite las escuelas, hasta desde afuera, o conversando con sus hijos o los estudiantes en general. Hay que trabajar profundamente en este aspecto, y para esto hay que demandar un mejor presupuesto". Y agregó: "Hay establecimientos que no se pintan ni reciben mantenimiento desde hace muchos años; no tienen cortinas, o hay puertas con la cerradura rota y los alumnos quedan encerrados; paredes enteras con humedad, y el riesgo para la salud de los pibes que esto representa; falta de calefacción; mesas; en fin, un sinnúmero de elementos que necesitan atención inmediata". Por su parte, Fornarini añadió que sería fundamental integrar comedores en las escuelas, no sólo porque en muchos casos es la principal razón por la que una familia envía a sus hijos a las instituciones escolares, sino que a su vez debería servir para enseñar a los alumnos cómo alimentarse debidamente: "Para muchos niños, ir a comer a la escuela es su único recurso, entonces el estado debería no sólo suministrar los alimentos saludables, sino también promocionar los hábitos que hacen a un mejor estilo de vida. Esta enseñanza es clave, y muchos sistemas alrededor del mundo ya lo integran en su currícula". El candidato al Consejo declaró: "Nosotros proponemos un trabajo en equipo, que se recorran las escuelas junto a las entidades gubernamentales para interiorizarlas sobre las problemáticas que se dan en cada una y no esperar a que los directivos estén reclamando las faltas de cada instituto. Mi mayor deseo es lograr un Consejo Escolar abierto y transparente, donde cada participante se reconozca como parte de un mismo cuerpo organizacional con el mismo propósito". "Desde hace años estos comités están regidos por representantes de los mismos partidos: Juntos y Todos, que siguen repitiendo las mismas fórmulas de antaño y con el mismo resultado, un sistema cada vez más azotado por las malas decisiones, mientras las escuelas siguen en iguales condiciones, si no han empeorado" reveló Fornarini. En último orden, Lagar postuló: "Desde Vamos con Vos venimos a proponer a los campanenses una alternativa, y demostrarles que se puede trabajar con responsabilidad y sobre todo honestidad, comprometidos a servir en todo lo que haga falta para lograr que nuestras escuelas estén en las condiciones óptimas como los alumnos y profesores merecen. Si no mejoramos el sistema educativo y las condiciones de los alumnos, estamos condenados al fracaso", concluyó.

El Frente Vamos con Vos propone romper con la polarización en el Consejo Escolar.

