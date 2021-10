Suspenden la indagatoria a Macri

P U B L I C





El expresidente se presentó para dar testimonio en la causa que lo acusa por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan pero el trámite no pudo proseguir. El expresidente Mauricio Macri se presentó a declaración indagatoria en la causa que lo acusa por haber promovido espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, pero el trámite debió ser suspendido porque no está relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia. En rigor, Macri no estaba en condiciones de declarar porque aún no fue relevado de su obligación de guardar silencio, por lo que el juez Martín Bava debe hacer un pedido especial a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que aún no ha sido realizado. En este contexto, la AFI informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación ya que el pedido debe hacerse ante el presidente de la Nación, Alberto Fernández. De esta manera, la indagatoria a Macri por espionaje ilegal debió posponerse hasta que se concrete este trámite y todavía no se definió una nueva fecha para que el expresidente se presente en la Justicia. "Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones, nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar", sostuvo el abogado de Macri, Pablo Lanusse. Además, el letrado precisó que "no hay fecha para la nueva indagatoria a Macri porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo". Cabe señalar, que Macri ingresó poco antes de las 12 del mediodía al juzgado federal de Dolores a cargo de Martín Bava junto a su abogado y se retiró casi una hora después sin declarar. En la plaza Castelli de la ciudad esperaban al expresidente un grupo de militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio que habían preparado una movilización para respaldarlo en la indagatoria por el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan. Se hicieron presentes en la indagatoria a Macri el diputado Fernando Iglesias, el exministro de Cultura Pablo Avelluto, el extitular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Waldo Wolf y el exsecretario de Macri, Darío Nieto. También, estuvieron el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Álvaro González, Daniel Lipoveztky, Francisco Cabrera y Nicolás Dujovne. Asimismo, estuvieron en la plaza Silvina Lospenato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos, Jorge Triaca y los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Martín Yezza (Pinamar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), entre otros.