Efemérides del día de la fecha, 29 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL ACV Celebrado desde el año 2008 por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se concientiza e informa sobre el accidente cerebrovascular (ACV), la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte en adultos a nivel mundial. Los síntomas de un ACV son: sensación de vértigo, dolor de cabeza repentino sin causa aparente, inestabilidad, desequilibrio y confusión repentina, dificultad para hablar y para expresarse y pérdida brusca de movilidad o fuerza en media parte del cuerpo. Para prevenirlo se recomienda llevar una alimentación saludable, realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física, evitar el consumo de tabaco y controlar la tensión arterial y los niveles de colesterol en la sangre. Es importante mencionar que para determinar si una persona está sufriendo un ACV hay que pedirle que repita una frase; que levante los brazos y observar si uno de ellos cae; y que sonría prestándole atención a la simetría de la cara. Si presenta problemas para realizar una de estas acciones hay que llamar a una ambulancia.



SE FUNDA LA BASE MARAMBIO En tiempos en los que los viajes al territorio antártico se sucedían con más frecuencia, los barcos (único medio para llegar a la Antártida) se convirtieron en transportes lentos y costosos que retrasaban el arribo de los tripulantes y cortaban las comunicaciones; ante esto la Fuerza Aérea propuso instalar una base aérea en el continente. Así, en el año 1951, el Vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio sobrevoló el noroeste de la península antártica y, al año siguiente, se avocó a la tarea de estudiar las superficies para establecer donde era óptimo edificar la base aérea; no obstante, un trágico accidente aéreo en el año 1953 terminó con su vida por lo que para homenajearlo se cambió el nombre de la Isla Seymour por Isla Vicecomodoro Marambio en el año 1956. Su labor fue retomada en el año 1968 cuando especialistas de la Fuerza Aérea llegaron a la isla a bordo del rompehielos ARA General San Martín para recolectar muestras del terreno, realizar observaciones y mediciones de la zona. En el año 1969, el avión monomotor DHC-2 "Beaver" partió de la Base Matienzo con destino a la Isla Marambio llevando a bordo a 23 oficiales y suboficiales, medicamentos, comestibles y un grupo electrógeno. Cuando arribaron la "Patrulla Soberanía", al mando del Teniente Francisco Florencio Mensi, estableció el Campamento "Alfa" y los hombres liderados por el Teniente Mario Víctor Licciardelo el Campamento "Beta" al pie de la meseta de la isla; su misión era alisar el suelo de roca y barro congelado. Finalmente, alisaron 900 metros que fueron inaugurados con el aterrizaje del avión Fokker F-27 que llevaba a bordo a autoridades militares y civiles. Juan Carlos Luján, integrante de la "Patrulla Soberanía", en diálogo con Infobae, decía sobre este momento: "Para nosotros fue una locura porque se cumplía una utopía. Por primera vez se rompía el aislamiento entre ambos continentes".



"ISLANDS IN THE STREAM" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1983, el sencillo "Islands in the Stream" de Kenny Rogers y Dolly Parton destronaba a "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Eyes that see in the dark" (1983) y compuesto por "The Bee Gees", la canción fue la segunda de los artistas en llegar a lo más alto de las listas: la primera de Parton fue "9 to 5" mientras que la de Rogers fue "Lady".