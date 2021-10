Julio N. Carreras

Esto es historia económica pura y sin ninguna tendencia. Es una narración de hechos sucedidos en Europa y América del Norte, donde muchos "boomers" llegaron a la mayoría de edad en una época de creciente prosperidad y de subsidios gubernamentales generalizados en la vivienda y la educación de la posguerra, y crecieron realmente esperando que el mundo mejorara con el tiempo. Es una narración para aquellas personas que posiblemente por tendencias políticas de casi todos los partidos, agrupaciones y cultura de la época no quisieron que se conocieran por las generaciones posteriores y todavía desconoce la veracidad de los hechos un importante número de los actuales ciudadanos, creo no estar errado si arriesgo el 70% de la población mundial. Es muy escueto, y a quien le interese puede profundizar el tema muy fácilmente por las carreteras de la información (INTERNET) logrando fácilmente ampliar la perspectiva de su significado. Esto se hace extensivo a varias palabras más que se irán vertiendo en esta columna. Fueron tomadas las décadas 1990 a 2021, que justamente corresponde, hasta la llamada "Generación Z" y principios de la "T", o sea la que se considera comenzaría con los nacidos desde 1981 hasta 1996, año según Pew Research ,a partir del cual dejan de considerarse "milennials" hijos de los "baby boomers" (55 a 75 años) y de la "Gen-X". Como pueden ver, las investigaciones sacan a la luz muchas cosas que, aunque son de público conocimiento, los que no nacieron dentro de ese período de tiempo, desconocen muchos pormenores. ¿Qué pasó durante estos años y generaciones con la economía? 1990 Gobernados por el Presidente Carlos Saúl Menem Habiendo intentado varias formas de ir contra la hiperinflación en 1990, Domingo Cavallo fue nombrado Ministro de Economía. En 1991 tomó las medidas de ejecución que fijaron el valor de la moneda argentina a 1 peso por dólar estadounidense. Para garantizar esta "convertibilidad", el Banco Central de Argentina tuvo que mantener sus reservas de dólares en divisas en el mismo nivel que el efectivo en circulación. 2001 Gobernados por el Presidente Fernando de la Rúa Argentina perdió rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país aumentó. En 2001 comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias y a dólares guardando las divisas, provocando una corrida bancaria. Se imponen un conjunto de medidas, vulgarmente conocido como el "Corralito", que impidió la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se declara el Estado de Sitio. El gobierno queda acéfalo. En este período se sucedieron por distintos motivos los siguientes Presidentes elegidos de acuerdo a la ley: 2001 - 2001 Federico Ramón Puerta; (por Ley de Acefalía), 2001 - 2001 Adolfo Rodríguez Saá; (por Asamblea Legislativa), 2001 - 2002 Eduardo Camaño; (por Ley de Acefalía), 2002 - 2003 Eduardo Duhalde; (Por Asamblea Legislativa), 2003 - 2007 Néstor Kirchner, 2007 - 2011 Cristina Fernández de Kichner, 2011 - 2015 Cristina Fernández de Kichner, 2015 - 2019 Mauricio Macri, 2019 - 2023 Alberto Fernández 2011 Gobernados por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner Resultó reelecta Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, con más del 54% de los votos y por una diferencia de más de 37 puntos (37.30) frente al candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner. Nos falta tratar de explicar la última década, que es la última de la cual tendríamos, podríamos decir, que analizar los hechos, y realidades. Creí poder hacerlo en una sola columna, pero no fue posible. Nos vemos en la continuación. Fuentes: Wikipedia; The New Oxford Dictionary of English; The Washington Post.