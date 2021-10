Continuando con la consigna les contamos los circuitos: - CHEQUEO POST COVID-19: Luego de infección post COVID 19 se realizará un control médico y de imágenes, y en caso de necesidad asociado a una kinesióloga Especialista en Rehabilitación Cardiopulmonar para evaluar secuelas o no y como reinsertarse a las actividades de la vida diaria en busca de recuperar la calidad de vida una vez superada la enfermedad. El coronavirus no solo ataca a los pulmones, sino incluso al corazón, los vasos sanguíneos, intestinos, el cerebro, los riñones, la sangre, glándulas endocrinas, los ojos, a la piel y otras partes del cuerpo. ¿Quiénes deben realizarlo? Todas las personas que tuvieron COVID tienen que controlarse, sin importar si estuvieron internadas. No es una cuestión que lo determine sólo la gravedad con la que se manifestó el cuadro infeccioso, sino también las enfermedades crónicas o condiciones de riesgo asociadas que presente el paciente, su estado tanto antes como después del COVID-19 y los síntomas que persistan o aparezcan incluso tras haber recibido el alta médica. ¿En qué momento? Si se tuvo COVID leve a moderado la primera consulta debería ser a los 15 días, mientras que los pacientes severos deberían solicitar turno para el séptimo día después del alta. ¿Que incluye? El protocolo comienza luego de una consulta con el Médico Clínico o Infectólogo. Si el paciente continúa sintomático respiratorio y no recibió antibióticos, se evaluarán antecedentes y cuadro clínico para indicarlos si fuera necesario. Incluye: - Laboratorio. - Radiografía de Tórax. - Ecocardiograma Cardíaco. - Examen funcional respiratorio. - Ergometría. - Ecografía abdominal completa. - Ecografía Tiroidea. - Ecografía-Doppler miembros inferiores. Es importante aclarar que no todos los pacientes deberán someterse a los mismos estudios porque se trata de un protocolo personalizado y que buscará explorar el estado de salud de acuerdo con edad, síntomas, antecedentes y comorbilidades. Los controles, independientemente del riesgo, serán a los 3, 6 y 12 meses y, en caso de ser necesario, se dará intervención a más especialidades médicas. El alta al paciente dependerá del médico que lleve el seguimiento cuando los signos y síntomas desaparezcan o no tengan relevancia clínica. - CHEQUEO POST COVID-19 KIDS Es el control y seguimiento de los pacientes pediátricos que tuvieron COVID-19. La valoración de los antecedentes personales permitirá clasificar al paciente como bajo, moderado o alto riesgo. La primera consulta es con el Pediatra quien decidirá qué estudios y controles realizar. Los cupos son limitados para poder cuidarte y cuidarnos con todas las medidas de seguridad.



