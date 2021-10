El piloto local regresó a la competencia y ganó la clase Master A de la quinta fecha del Enduro Baires que se desarrolló el pasado fin de semana en nuestra ciudad. "Llevo muchos años corriendo, pero nunca viví algo como en esta competencia", aseguró.

La carrera ya era pasado, el retorno se había consumado. Y con un triunfo, ni más ni menos. Por eso, ya en su box, cada palabra que se desprendía de Germán Henze reflejaba su emoción.

"No había mejor manera de volver. Uno siempre intenta hacer lo suyo, pero esto me superó", contaba el piloto que representa a nuestra ciudad, luego de la victoria en la clase Master A de la quinta fecha del Enduro Baires que se desarrolló el pasado fin de semana en nuestra ciudad (en el predio de la tosquera "Las Toscas", sobre Ruta 6).

-¿Te esperaba esta victoria?

-No, claro que no. Uno siempre corre para ganar, pero, a veces, uno sabe para qué está durante la carrera. Y si bien estaba muy motivado desde la experiencia, en la previa sabía que no me había preparado bien, porque no tuve los tiempos que se necesitan. La decisión de correr se tomó en dos días: en el equipo me dieron manija y dijimos "vamos".

-Tenés varias carreras en la categoría y, de hecho, ganaste un subcampeonato en su momento. O sea: nada era nuevo para vos.

-Pero, ¿sabés qué me pasó? Fue muy fuerte esta carrera para mí, dado que era la primera vez que corríamos en Campana como locales. Y es la primera vez que mi mujer me acompañó y me vio correr. Y el moño lo ponía mi hija Julia, que por primera vez veía correr a su papá. Si a todo eso le pones que ganamos, fue muy importante. Tengo mucha alegría, mucha emoción. Está claro que llevo muchos años corriendo, pero nunca viví algo como en esta competencia.

-Por lo que vimos, Verónica sabe de motos: en un momento, cuando llegaste a boxes, te marcó que cambiaras la bujía porque no venía funcionando bien.

-Sí, es verdad. Y parece que ella tenía razón: terminé ganando.

-La próxima tenés que llevarla como mecánica.

-Jaja… Sí, tal cual. Pero esto es lo bueno que tienen estas carreras: uno va con la familia y no todo pasa por la competición.

-¿Este buen resultado qué te dice? ¿Vas a seguir?

-Las ganas siempre están, pero por razones personales no puedo y, además, no participo por el campeonato. Sí puedo decirte que el año próximo vamos hacer todo el campeonato.

-¿Y a quién se le dedica este triunfo?

-A mi familia y a los chicos que ayudaron en la moto. Y dejame que destaque el trabajo de pilotos campanenses como Ariel Melón y Javier Mendoza (NdR: fueron 5º y 7º en Master B, respectivamente) y de Carlos Devesa, por el esfuerzo que hicieron. Y luego de ver cómo se desarrolló el fin de semana, el Club del Primer Automóvil Argentino debe traer el año próximo a la categoría una vez más. Fue un ejemplo a seguir, porque está el público y se mostró que estaban al nivel del espectáculo.