La novena fecha del Torneo Clausura arranca hoy con Lugano vs Yupanqui. Después de haber cortado la racha de cuatro derrotas consecutivas con el empate obtenido como visitante frente a Liniers, el plantel de Puerto Nuevo se prepara para tratar de volver a la victoria. Ese objetivo perseguirá el domingo, cuando reciba la visita de Argentino de Rosario desde las 15.00 horas con arbitraje de Juan Cruz Robledo. El encuentro corresponde a la novena fecha del Torneo Clausura, cuya programación arrancará esta tarde, cuando Lugano sea local frente a Yupanqui desde las 15.00 horas. En caso de ganar, el Trapero se acercará a la cima de la tabla y se mantendrá con chances de llegar al título. En tanto, no hay encuentros pautados para mañana sábado, por lo que la actividad se retomará el domingo con tres cotejos: el mencionado Puerto Nuevo vs Argentino (R), el duelo entre Juventud Unida y Central Ballester y el choque entre los dos líderes que tiene el Clausura, Sportivo Barracas y Liniers. Mientras que el lunes se cerrará la programación con Deportivo Muñiz vs Defensores de Cambaceres y Deportivo Paraguayo vs Centro Español. Para el Portuario, el volver a la victoria es una necesidad anímica de cara a la final por el primer ascenso a la Primera C. Pero, al mismo tiempo, también es una necesidad para consolidarse entre los tres mejores de la Tabla Anual y acercarse así a la clasificación a la próxima Copa Argentina.

KEVIN REDONDO SERÁ BAJA PARA RECIBIR AL SALAÍTO POR LA EXPULSIÓN SUFRIDA ANTE LINIERS (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).