PRIMERA: FECHA 19 Con dos partidos, este viernes comienza una nueva jornada del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 19.00 horas, Racing Club recibirá a Defensa y Justicia en lo que será el segundo encuentro de La Academia bajo la dirección técnica de Fernando Gago (debutó con derrota ante Rosario Central). Y desde las 21.15, Lanús visitará a Argentinos Juniors con la posibilidad de quedar (al menos momentáneamente) como único escolta del líder River Plate. En cada uno de los partidos de esta 19ª fecha habrá homenajes a Diego Armando Maradona, teniendo en cuenta que mañana se cumplen 61 años de su nacimiento y que será el primer aniversario de su natalicio desde su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre del año pasado.



MESSI, EN DUDA En el inicio de la 12ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain recibirá hoy a Lille (16.00, ESPN). En el conjunto que dirige Mauricio Pochettino está en duda la presencia del rosarino Lionel Messi, quien ayer no participó de la práctica del equipo debido a "una molestia muscular", según informó el DT, que igualmente no descartó su presencia hoy. EL ÚNICO LÍDER En el cierre de la 11ª fecha de La Liga de España, Real Sociedad superó 2-0 como visitante a Celta de Vigo y volvió a quedar como único líder del torneo (suma 24 puntos). En cambio, Atlético Madrid perdió terreno al igualar 2-2 con Levante, que alcanzó el empate con un penal sobre los 90 minutos. Mientras tanto, en el golpeado Barcelona se confirmó que Sergio será el DT interino. NAPOLI NO AFLOJA En el juego que cerró la 10ª fecha de la Serie A de Italia, Napoli venció 3-0 a Bologna y ahora comparte nuevamente la cima de las posiciones junto a Milan: ambos equipos suman 28 puntos después de nueve victorias y apenas un empate. PRIMERA C Hoy se abre la 17ª y antepenúltima fecha del Torneo Clausura de la Primera C con un duelo clave para la definición del certamen: el líder Ituzaingo (33 puntos) visita a Argentino de Merlo. Además, también juegan El Porvenir vs Atlas y San Martín (B) vs Lamadrid.