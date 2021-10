El Violeta suma seis encuentros sin derrotas, pero empató en sus últimas dos presentaciones y quedó lejos de la pelea por clasificar a la próxima Copa Argentina. El partido se disputará desde las 17.15 horas en el estadio de Mitre y Puccini. En su anteúltima presentación como local del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Gimnasia de Jujuy desde las 17.15 horas por la 32ª fecha de la Zona B. El encuentro, que se disputará en el estadio de Mitre y Puccini (solo podrán ingresar socios de la institución), con arbitraje de Luis Lobo Medina, le ofrecerá al Violeta la posibilidad de volver a la victoria: es que después de sus cuatro victorias consecutivas, el equipo de nuestra ciudad cosechó dos igualdades en sus dos últimas presentaciones (Ferro Carril Oeste como local y Tristán Suárez como visitante). Por ello, en esas dos fechas no ha podido descontar puntos respecto a los puestos de clasificación a la próxima Copa Argentina, el objetivo que se había puesto el plantel para este tramo final del campeonato. Igualmente, matemáticamente hablando, todavía hay margen de esperanza para estas tres fechas que faltan. Una chance remota, pero chance al fin. En este marco, Marcelo Franchini retornaría a la formación titular que mayor rédito le ha dado en esta parte de la temporada. Entonces, el defensor Zaid Romero (ya recuperado) y el extremo Lautaro Díaz (retornó en Ezeiza) volverían a estar desde el arranque y Agustín Stancato y Francisco Nouet dejarían la alíneación titular. Mientras que la única duda está en la posibilidad de que el DT busque más juego asociado (un punto flojo del equipo en las últimas fechas) y disponga el ingreso de Ezequiel D´Angelo (mediocampista creativo) por Santiago Moyano (defensivo). Así, los once de Villa Dálmine para esta tarde serían: Emanuel Bilabo; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Moyano o D´Angelo, Emiliano Agüero, Germán Díaz; Lautaro Díaz, Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano. La nómina de convocados la completan Ezequiel Navarro Montoya, Agustín Stancato, Facundo Lando, Gino Olguin, Franco Costantino, Lucas Cajes, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni. Quien no figura entre los concentrados es Laureano Tello, todavía afectado por una lesión ocular que sufrió en el partido frente a Ferro. Por su parte, el Lobo jujeño llega a Campana con la ilusión de pelear por el ascenso. Si bien está en la sexta posición, en caso de ganar hoy quedará en zona de clasificación al Reducido y, además, con la misma cantidad de puntos que Güemes (SdE) y Ferro, que actualmente comparten el segundo puesto, a solo una unidad del líder Barracas Central. Para el duelo de esta tarde, el DT Arnaldo "Cacho" Sialle sumó dos bajas por la lesión de Gastón Yabale y a la suspensión de Jorge Juárez. Por ello, hoy presentaría la siguiente alineación titular: Fernando Otarola; Iván Antunes, Álvaro Cazula, Emir Faccioli, Diego López; Lucas Pérez Godoy, Emmanuel García, Iván Ortigoza; Mauricio Sperduti, Facundo Suárez y Leandro González.

LAUTARO DÍAZ RETORNARÍA HOY A LA TITULARIDAD EN EL EQUIPO DE FRANCHINI. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué. ENCUENTRO Nº 10. En 9 partidos, Villa Dálmine logró una victoria, mientras Gimnasia venció en 4 oportunidades. Empataron 4 veces. El Violeta marcó 8 goles, mientras el Lobo jujueño convirtió 11. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 4 partidos: el equipo de nuestra ciudad no ganó ningún encuentro (5 goles) y Gimnasia ganó una vez (6 goles). Se registraron 3 empates. COMO LOCAL GIMNASIA. Disputaron 5 encuentros: Villa Dálmine ganó en una oportunidad (3 goles) y Gimnasia se impuso en 3 ocasiones (5 goles). Empataron una vez. EL ÚNICO TRIUNFO VIOLETA. El domingo 15 de octubre de 2017, por la 5° fecha de la B Nacional 2017/18, Villa Dálmine venció 1-0 a Gimnasia, con gol de Pablo Burzio, en condición de visitante. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado lunes 5 de julio, por la 15° fecha de la Primera Nacional, el Violeta cayó 1-0 frente al Lobo Jujeño. EL ÚLTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El domingo 24 de noviembre de 2019, por 14º fecha de la Primera Nacional temporada 2019/20, Villa Dálmine perdió 1-0 ante Gimnasia (J). APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 3 partidos sin ganar ante el Lobo jujeño, con 2 derrotas y un empate (fue 4-4 en condición de local). MORÓN NO LO APROVECHÓ Anoche, en el inicio de la 32ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Morón tenía la oportunidad de ubicarse como único líder. Sin embargo, perdió 2-0 en su visita a Santamarina de Tandil, que así abandonó el último puesto de la tabla (quedó Guillermo Brown como colista). De esta manera, el Gallito dio un paso atrás en su ilusión de estar en la final por el primer ascenso. Incluso, sigue afuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo boleto a la Liga Profesional. En el otro encuentro disputado anoche, Atlético de Rafaela le ganó 2-0 como local a All Boys en su primera presentación tras la salida de Walter Nicolás Otta de la conducción técnica. Con los tres puntos, la Crema llegó a 37 unidades y se ubicó en el 12º puesto; mientras el elenco de Floresta perdió terreno en busca de la clasificación a la próxima Copa Argentina (se mantiene 11º con 39 unidades). La programación continuará hoy con los partidos Villa Dálmine vs Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan vs Instituto. Este sábado, además, arrancará la 32ª jornada de la Zona A con los encuentros Atlanta vs Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes de Río Cuarto.