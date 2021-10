Las Portuarias están obligadas a sumar en La Matanza. Y en caso de ganar, volverán a ubicarse entre los cuatros equipos que avanzarán a playoffs a una fecha del final. Por la 10ª y anteúltima fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará hoy como visitante a Almirante Brown desde las 15.00 horas. El encuentro se jugará en la Ciudad Deportiva Luis Mendoza (partido de La Matanza) y tendrá el arbitraje de Mariela Martino, quien estará acompañada por las asistentes Eugenia Rocco y Santiago Gancedo. Y será un duelo clave en el objetivo de clasificar a los playoffs que tienen ambos equipos: con 16 puntos, Almirante Brown comparte la tercera posición con Sarmiento de Junín; mientras que las Portuarias suman 14 y se ubican en el quinto puesto. Las Auriazules, que no pueden permitirse hoy una derrota, arriban a este partido después de caer 2-0 ante Ferro Carril Oeste como locales. En lo que va del torneo, acumulan cuatro victorias (Deportivo Morón, Argentino de Quilmes, Liniers y Camioneros), dos empates (Sarmiento de Junín y Atlas) y dos derrotas (Estudiantes de Buenos Aires y Ferro). En tanto, las Aurinegras llegan a este encuentro tras caer 2-0 frente a Sarmiento en lo que representó su segunda derrota en el torneo (la primera fue ante Ferro). Por el momento, lograron cinco victorias (Argentino de Quilmes, Liniers, Camioneros, San Miguel y Deportivo Morón) y un empate (Atlas). Así, en caso de ganar hoy asegurarán su boleto a los playoffs. Los demás partidos de esta fecha son: San Miguel vs Sarmiento de Junín, Ferro Carril Oeste vs Estudiantes de Buenos Aires, Camioneros vs Argentino de Quilmes y Liniers vs Atlas. Mientras que Deportivo Morón queda libre.

LAS PORTUARIAS BUSCARÁN RECUPERARSE DEL TRASPIÉ SUFRIDO ANTE FERRO.