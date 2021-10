Desde las 21.00 horas, el Bote enfrenta al único equipo que no pudo derrotar en la primera rueda. Ciudad de Campana tiene fecha libre. Por la 10ª fecha de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club enfrentará esta noche como visitante a Atlético Pilar desde las 21.00 horas. En este encuentro, el Bote buscará tomarse revancha de la derrota sufrida en la primera rueda (cayó 85-75 como local en lo que fue, hasta el momento, su único traspié en el certamen) y, al mismo tiempo, también buscará volver a despegarse como único líder de la Zona B y asegurar su clasificación a los Cuartos de Final. Con siete victorias y solo una derrota, el CBC encabeza las posiciones de la Zona B junto a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz. Y por detrás, con récord de 5-2, se ubica Atlético Pilar, que hoy está obligado a ganar para mantenerse en la pelea por la primera posición. Por su parte, Ciudad de Campana (4º con récord de 3-5) queda libre en esta tercera fecha de la segunda rueda en la que también se enfrentan Ingeniero Raver vs Arenal (jugaban anoche en Los Cardales) e Independiente de Escobar vs Costa Brava de General Rodríguez (mañana).