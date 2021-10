El candidato por el Frente Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar, planteó que "la contaminación ambiental en Campana está subiendo a niveles cada vez más alarmantes". Hace varias semanas, los vecinos que habitan en las proximidades de la zona donde estaba ubicada La Facera, denuncian que diversos vehículos de gran porte vierten líquidos contaminantes en el sitio. En el predio ubicado en las inmediaciones donde operaba la empresa La Facera S.A. -entre los barrios Lubo y La Josefa-, hace varias semanas se repite la misma escena: un camión cisterna descarga regularmente líquidos contaminantes, que los aledaños identifican como "ácidos no neutralizados", los cuales queman el pasto y arruinan la tierra instantáneamente. "Junto con la brisa nocturna, este líquido se transforma en un gas tóxico que despide un olor rancio, afectando a toda la población inmediata de la zona, y a su vez arroja un hedor nauseabundo que se extiende hasta la Ruta 6", alertaron los residentes. Asimismo, indicaron haber efectuado los reclamos correspondientes, pero sin obtener resultados eficaces por parte del Municipio: "Vino una camioneta de la Municipalidad, y dijeron que, si vuelve a suceder, avisemos. Eso fue todo", ratificaron. En este marco, el candidato a concejal por el Frente Vamos con Vos, Octavio ´Chiche´ Lagar, visitó las cercanías e intercambió con los habitantes del lugar: "Me informaron que generalmente ocurre durante la noche. Originalmente un camión cisterna, pero últimamente va un furgón que vierte el líquido contenido en barriles de 200 litros", aseguró, y continuó: "Desde luego, los vecinos están aterrados y enfurecidos, porque esto es algo que sucede de forma recurrente; algunos revelaron tener manchas en la piel y sufrir náuseas, signos claros de una intoxicación". "Esta circunstancia, obviamente, contamina a los pobladores inmediatos que viven en el área, pero también nos afecta a todos los campanenses. En primer lugar, porque arruina las tierras por quien sabrá cuánto tiempo; y luego, porque estos materiales se depositan consiguientemente en las napas de agua que abastecen a toda la ciudad. Algo similar también viven los vecinos de Los Pioneros y Alto Los Cardales, donde la polución es una problemática desde hace muchos años", agregó. A su turno, la segunda candidata a concejal, Noemí ´Katty´ Altimari, afirmó: "En los últimos tiempos, desde nuestro espacio venimos reclamando la reacción por parte de las autoridades municipales en relación al tema medioambiental. Es obvio que no existe una política al respecto, pero por lo menos se deben tomar acciones inmediatas con los vecinos que están padeciendo la contaminación del agua, parar inmediatamente con las fumigaciones, controlar empresas como la de Paoltrini que está contaminando también seriamente o casos como en este caso está alertando Octavio". "Es urgente que el Consejo Urbano Ambiental se ponga a trabajar con la participación de todas las organizaciones locales que se ocupan del tema, y empecemos a desarrollar acciones que atiendan un desarrollo ecoeficiente para la región. Que dejen de jugar con nuestra salud", consideró la postulante. Finalmente, Octavio Lagar señaló que "la contaminación ambiental en Campana está subiendo a niveles cada vez más alarmantes. Esto no puede seguir así, y es un reclamo generalizado por parte de todos los sectores de la población". Tenemos que tomar cartas en el asunto inmediatamente porque esta situación es intolerable. Más allá de los reclamos que ya se hicieron y no suscitaron respuesta de nuestros representantes políticos, todo esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. ¿Dónde está el intendente Abella?".

Lagar visitó a los vecinos.





Camión que tira los líquidos, y cómo queda el suelo